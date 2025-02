Volley A3/M, Castellana travolge Modica: salvezza più vicina

La Bcc Tecbus Castellana Grotte conquista una vittoria fondamentale nella corsa alla salvezza diretta, superando con un netto 3-0 (25-17, 25-22, 27-25) la Avimecc Modica nella 20ª giornata del Girone Blu di Serie A3 Credem Banca. Con questo successo, il terzo nelle ultime quattro gare, la formazione guidata da Giuseppe Barbone si avvicina alla quart’ultima posizione, ora distante solo due punti, e può sperare di evitare i playout con sei punti nelle ultime due giornate.

Un successo che cambia la stagione

Il netto 3-0 contro Modica, unito alla sconfitta di Sabaudia contro la capolista Sorrento e allo stop di Napoli a Lagonegro, rimescola le carte nella lotta per la permanenza in categoria. La New Mater ora ha il destino nelle proprie mani: vincendo le ultime due gare di regular season – in trasferta contro Lagonegro e in casa con Lecce – potrebbe garantirsi la salvezza senza dover attendere risultati favorevoli dagli altri campi.

Prestazione impeccabile

A trascinare Castellana Grotte è stata una prova corale di altissimo livello, con quattro giocatori in doppia cifra (Iervolino e Marra 14 punti, Zornetta e Casaro 12) e percentuali di attacco e ricezione superiori alla media stagionale. La squadra di Barbone ha mostrato grande solidità e determinazione, chiudendo i tre set con lucidità nei momenti decisivi.

Il match: dominio e carattere

Nel primo set, la Bcc Tecbus prende subito il controllo, spingendosi fino al 16-9 e chiudendo con un netto 25-17. Più combattuto il secondo parziale, con Modica che risponde colpo su colpo fino al 19-19, ma la maggiore incisività di Castellana permette ai padroni di casa di chiudere 25-22. Il terzo set è il più equilibrato: la New Mater allunga sul 14-11, ma gli ospiti recuperano fino al 23-24. A decidere il match è la freddezza dei gialloblù, con Zornetta che annulla due set point e Ciccolella che firma il muro decisivo del 27-25.

Coach Barbone: “Prestazione perfetta, avanti così”

Soddisfatto il tecnico Giuseppe Barbone: “Abbiamo interpretato la partita nel migliore dei modi, leggendo bene gli schemi avversari e restando sempre concentrati. Modica non ci ha regalato nulla, ma siamo stati bravi a non concedere occasioni. Ora pensiamo alle ultime due gare con la stessa determinazione”.

Con questa vittoria, la Bcc Tecbus si rilancia nella lotta per la salvezza e si prepara a un finale di stagione decisivo.

