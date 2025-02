Volley A3/M, Castellana: per la salvezza serve battere Modica

Nove punti a disposizione, cinque da recuperare sul Sabaudia per evitare i playout: la BCC Tecbus Castellana Grotte si gioca una fetta di stagione domenica 16 febbraio 2025. Al Pala Grotte, per la 20ª giornata della Serie A3 Credem Banca, arriva la Avimecc Modica, quinta in classifica con 27 punti. Fischio d’inizio alle ore 16.

La squadra di Giuseppe Barbone non può più permettersi passi falsi: vincere è l’unico modo per continuare a sperare nella salvezza diretta. Il Sabaudia, avanti di cinque lunghezze, ha ancora una partita in meno da disputare, mentre il Napoli condivide gli stessi 16 punti della BCC Tecbus. Dall’altra parte della rete, un Modica già qualificato ai playoff, reduce da un ottimo periodo con 10 punti nelle ultime cinque gare. L’italo-cubano Padura Diaz è il pericolo numero uno per i pugliesi.

A caricare l’ambiente è Pino Calisi, storico volto del volley castellanese e attuale viceallenatore: “Abbiamo un solo obiettivo: la vittoria. La stagione è iniziata tra mille difficoltà, ma ora non conta più. Contro Modica servono tre punti e massima concentrazione”.

Battere Modica e sperare che Sabaudia e Napoli non facciano punti a Sorrento e Lagonegro è l’unica strada per giocarsi il tutto per tutto nel finale di stagione. L’ultimo precedente sorride ai siciliani, vittoriosi 3-2 all’andata.

Arbitreranno il match Alberto Dell’Orso di Pescara e Eustachio Papapietro di Matera. I biglietti sono disponibili alla biglietteria del Pala Grotte dalle ore 15 di domenica o online su CiaoTickets.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author