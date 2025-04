Volley A3/M, Castellana: Napoli battuto e salvezza conquistata

Il successo contro la Gaia Energy Napoli al tie break nella settima giornata dei Play Out del campionato nazionale di Serie A3 di pallavolo maschile consente alla Bcc Tecbus Castellana Grotte di conquistare l’aritmetica salvezza. La formazione allenata da Giuseppe Barbone, infatti, ha avuto la meglio sulla compagine campana con il punteggio di 3-2 (21-25, 25-22, 25-19, 25-27, 16-14), ottenendo una delle prime due piazze della poule per non retrocedere e mantenendo intatta l’imbattibilità nei Play Out, con sei vittorie su altrettante partite.

Sugli scudi capitan Luciano Cornetta, autore di 24 punti e top scorer del match. Positiva anche la prova di Nicolò Casaro, con oltre 20 punti, e Federico Guadagnini, con ricezioni sempre puntuali.

La New Mater, dunque, raggiunge l’obiettivo e si proietta verso i prossimi impegni. Giovedì 1 maggio, infatti, ci sarà l’impegno casalingo con Ancora. Una sfida da disputare con serenità dopo aver raggiunto consapevolezza ed equilibrio al termine di una stagione tribolata dal punto di vista degli infortuni e degli ostacoli.

TABELLINO

Bcc Tecbus Castellana Grotte – Gaia Energy Napoli 3-2

21-25 (26’), 25-22 (31’), 25-19 (25’), 25-27 (33’), 16-14 (24’)

Castellana: Cappadona 3, Zornetta 24, Ciccolella 8, Casaro 23, Meschiari 3, Marra 7, Guadagnini (L), Guglielmi (L), Mondello 1, Iervolino 11. ne Russo, Carta, Didonato, Renzo,

All. Barbone, II all. Valente, ass. all. Calisi, scout Ippolito.

Battute vincenti/errate: 9/21

Muri: 7

Ricezione positiva/perfetta: 73/44. Attacco: 46

Errori gratuiti: 15 att / 4 ric

Napoli: Leone 2, Darmois 15, Saccone 6, Lugli 24, Starace 12, Martino 11, Ardito (L), Dotti, Sportelli. ne Sangiovanni, Volpe (L).

All. Angeloni, II Di Francesco, scout Camminatella.

Battute vincenti/errate: 4/19

Muri: 9

Ricezione positiva/perfetta: 67/36. Attacco: 45

Errori gratuiti: 11 att / 9 ric

Arbitri: Virginia Tundo di Bologna, Simone Magnino di Perugia

