Volley A3/M, Castellana: la salvezza passa per i playout

La BCC Tecbus Castellana Grotte lotta con orgoglio sul campo della Rinascita Lagonegro, sfiora un successo che avrebbe potuto cambiare il destino della sua stagione, ma alla fine si arrende al tie-break per 3-2 (25-19, 20-25, 22-25, 26-24, 19-17) dopo oltre due ore e mezza di battaglia.

Un match giocato con grinta e qualità, in cui la squadra di coach Barbone è andata a un passo dall’impresa, trovandosi avanti 1-2 e a soli due punti dalla vittoria nel quarto set. Poi, la rimonta dei padroni di casa e la beffa finale in un quinto set drammatico, in cui Castellana ha avuto ben tre match point annullati.

Il punto conquistato in Basilicata non basta per evitare i playout: la contemporanea vittoria di Sabaudia su Campobasso per 3-1 ha sancito la matematica condanna per i gialloblù, che dovranno ora affrontare gli spareggi per restare in Serie A3. Un epilogo amaro per una squadra che, nelle ultime settimane, aveva mostrato segnali di crescita e aveva dato prova di poter competere anche contro avversari di alta classifica come Lagonegro, terza forza del campionato.

Top scorer e numeri del match

MVP della serata il solito Cantagalli, autore di 31 punti per Lagonegro, mentre per Castellana si sono distinti Zornetta (25 punti) e Marra (20 punti e 5 muri). Proprio il fondamentale del muro è stato decisivo nel match: ben 19 muri vincenti per i lucani contro i 14 di Castellana.

La partita

Primo set: Partenza decisa di Lagonegro, che sfrutta gli errori di Castellana e prende il largo (12-6). I gialloblù provano a rientrare con i colpi di Zornetta e Iervolino (22-18), ma i padroni di casa chiudono il parziale sul 25-19 con un ace di Cantagalli.

Secondo set: La reazione di Castellana è veemente. Con Zornetta e Iervolino sugli scudi, i pugliesi volano sul +6 (7-13) e toccano il massimo vantaggio sul 11-21. Lagonegro tenta una clamorosa rimonta, ma Ciccolella e Marra chiudono il set sul 20-25.

Terzo set: Equilibrio totale fino al 16-16, poi Castellana prende il comando con l’ace di Marra (16-17). Lagonegro prova a rispondere con Armenante (21-21), ma la BCC Tecbus gioca con determinazione e si porta in vantaggio 22-25 con un muro decisivo di Marra.

Quarto set: Avvio complicato per Castellana (6-2), ma i ragazzi di Barbone reagiscono subito (8-8). Il finale è rocambolesco: i pugliesi si trovano avanti 21-23, ma nel momento clou arrivano errori pesanti in battuta. Lagonegro ne approfitta e, con un attacco di Sperotto, porta il match al tie-break (26-24).

Quinto set: Partenza sprint di Lagonegro (3-0), ma Castellana rimonta con due muri di Marra (4-4). I lucani allungano sul 10-7 con un punto spettacolare di Panciocco, ma Castellana non molla e si riporta in parità (16-16). Nel momento decisivo, Cantagalli si carica la squadra sulle spalle e sigla i due punti finali per il 19-17 che condanna i gialloblù ai playout.

Rinascita Lagonegro-BCC Tecbus Castellana Grotte 3-2

(25-19, 20-25, 22-25, 26-24, 19-17)

Lagonegro: Sperotto 6, Panciocco 11, Tognoni 9, Cantagalli 31, Armenante 14, Pegoraro 9, Fortunato (L), Bonacchi, Focosi 1, Parrini 2, Vindice. Ne: Latronico, Simone (L), Franza. Allenatore: Kantor. Vice: Pisano.

Battute vincenti/errori: 6/11

Muri vincenti: 19

Ricezione positiva/perfetta: 63% / 40%

Attacco: 42%

Errori gratuiti: 10 in attacco / 6 in ricezione

BCC Tecbus Castellana Grotte: Cappadona 2, Zornetta 25, Ciccolella 9, Casaro 18, Iervolino 13, Marra 20, Guadagnini (L), Guglielmi (L), Carta, Meschiari. Ne: Mondello, Russo, Didonato, Renzo. Allenatore: Barbone. Vice: Valente. Assistente: Calisi. Scoutman: Ippolito.

Battute vincenti/errori: 5/25

Muri vincenti: 14

Ricezione positiva/perfetta: 66% / 36%

Attacco: 44%

Errori gratuiti: 4 in attacco / 7 in ricezione

Arbitri: Giovanni Giorgianni (Messina) e Rosario Vecchione (Salerno).

