Volley A3/M, Castellana in Calabria per tenere viva la speranza salvezza

Due vittorie consecutive, quattro partite ancora da giocare e cinque punti da recuperare sul Sabaudia per evitare i playout salvezza. La stagione della Bcc Tecbus Castellana Grotte è a un bivio nel campionato di Serie A3 Credem Banca di volley maschile. Domenica 9 febbraio 2025, alle 17, la squadra allenata da Giuseppe Barbone sarà impegnata nella difficile trasferta contro la Domotek Reggio Calabria, terza in classifica, al Pala Calafiore.

I gialloblù cercano continuità dopo i successi contro Ortona e Napoli, ma soprattutto punti preziosi per rimanere in corsa per la salvezza diretta. Con 16 punti, la Bcc Tecbus è terz’ultima e deve colmare il divario con Sabaudia (21 punti) e con il trio Ortona, Lecce e Modica (24). Lo scontro diretto tra Modica e Sabaudia offre una chance importante: un risultato positivo a Reggio Calabria potrebbe accorciare la distanza e alimentare la speranza di evitare i playout.

L’ostacolo, però, è di quelli impegnativi. La Domotek Reggio Calabria, reduce da una vittoria a Sabaudia dopo due sconfitte, ha perso solo due volte in casa in questa stagione e conta su un pubblico molto caloroso. Tra gli ex di giornata, il tecnico calabrese Saverio De Santis, già libero della New Mater fino al 2023, e lo schiacciatore gialloblù Emanuele Renzo, lo scorso anno in forza a Reggio Calabria. Proprio Renzo suona la carica: “Non possiamo più permetterci passi falsi, daremo il massimo per la salvezza”.

All’andata la Domotek si impose con un netto 0-3 al Pala Grotte. La gara di ritorno sarà diretta dagli arbitri Luigi Pasciari e Claudia Lanza e sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.

