Volley A3/M, Castellana Grotte sfida Lecce: ultimo test prima dei playout

Domenica 9 marzo, alle ore 18, il Pala Grotte di Castellana ospiterà uno dei derby di Puglia, con la sfida tra Bcc Tecbus Castellana Grotte e Aurispa Links per la Vita Lecce, valida per l’ultima giornata della regular season di Serie A3 Credem Banca.

Per i salentini, già qualificati ai play-off, sarà un’occasione per consolidare la propria posizione, mentre per la formazione di Giuseppe Barbone il match servirà a testare assetti e condizione fisica in vista dei play-out salvezza, che inizieranno il 16 marzo.

“Siamo stati beffati per un soffio nella corsa alla salvezza diretta – ha dichiarato il presidente Michele Miccolis – ma ho sempre creduto nel valore della squadra e sono fiducioso per i play-out. Sono certo che nelle prossime otto partite esprimeremo un ottimo gioco e disputeremo la Serie A3 anche il prossimo anno”.

La formula della post-season prevede un girone all’italiana tra le ultime classificate di Girone Blu e Girone Bianco, con le prime due squadre che manterranno la categoria e le altre tre retrocesse in Serie B.

La gara tra Castellana e Lecce sarà diretta da Beatrice Cruccolini di Perugia e Matteo Mannarino di Roma. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Pala Grotte a partire dalle 17:00 o online su CiaoTickets. Per ulteriori informazioni, i tifosi possono seguire i canali social della New Mater Volley.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author