Volley A3/M, Castellana Grotte parte col piede giusto nei playout

Esordio vincente per la Bcc Tecbus Castellana Grotte nei Play Out di Serie A3: la formazione di coach Giuseppe Barbone supera in rimonta l’EnergyTime Campobasso per 3-1 (22-25, 25-23, 25-14, 25-19), iniziando nel migliore dei modi il girone salvezza. Dopo un primo set complicato, i gialloblù hanno preso il controllo della gara, imponendo il loro gioco e conquistando tre punti fondamentali. Ora li attende una doppia trasferta a Napoli e Ancona, dove cercheranno di dare continuità a questa vittoria.

Il match: partenza in salita, poi la rimonta

Castellana fatica a ingranare in avvio, con Campobasso che sfrutta la spinta dell’ex Morelli per mettere in difficoltà i padroni di casa. I gialloblù reagiscono, trovando il pareggio sul 17-17 e il sorpasso con Casaro (19-18), ma gli ospiti restano lucidi e chiudono il set a loro favore sul 22-25.

Nel secondo parziale l’equilibrio regna sovrano, ma Castellana inizia a trovare ritmo: Ciccolella in battuta e le giocate di Iervolino e Zornetta permettono ai padroni di casa di allungare (16-13). Campobasso prova a rientrare con Morelli, ma nel finale Casaro firma il punto decisivo per il 25-23.

Nel terzo set la Bcc Tecbus prende il controllo: Casaro e Zornetta trascinano la squadra fino al +5 (8-3), poi il divario aumenta fino al 19-9 grazie a una serie di attacchi vincenti. Il set si chiude senza storia sul 25-14 con un errore avversario.

L’ultimo parziale è più combattuto: Campobasso parte forte (7-10), ma Castellana ribalta tutto con l’ace di Casaro e un muro di Ciccolella (17-17). Un altro muro di Zornetta e un errore di Morelli portano i padroni di casa sul 20-17, dando il via all’allungo decisivo. Iervolino chiude la gara con un attacco da posto quattro, sigillando il 25-19 finale.

Bcc Tecbus Castellana Grotte-EnergyTime Campobasso 3-1

(22-25, 25-23, 25-14, 25-19)

Bcc Tecbus Castellana Grotte: Cappadona 3, Zornetta 17, Ciccolella 3, Casaro 25, Iervolino 18, Marra 5, Guadagnini (L), Guglielmi (L), Meschiari, Carta. N.e.: Mondello, Russo, Bux, Didonato. All. Barbone.

EnergyTime Campobasso: De Jong 3, Rescignano 5, Fabi 7, Morelli 26, Margutti 8, Diana 4, Calitri (L), Diaferia 1, Del Fra, Orazi 3. N.e.: Giani, Zanettin, De Nigris (L). All. Bua.

Arbitri: Eleonora Candeloro (Pescara), Giuseppe De Simeis (Lecce).

