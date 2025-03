Volley A3/M, Castellana Grotte fa tre su tre: colpo salvezza ad Ancona

La Bcc Tecbus Castellana Grotte continua la sua marcia perfetta nella poule salvezza del campionato di Serie A3 Credem Banca, centrando la terza vittoria consecutiva. Dopo i successi su Napoli e in casa, i pugliesi espugnano anche il PalaRossini di Ancona battendo al tie-break la The Begin Volley con il punteggio di 2-3 (21-25, 25-22, 27-29, 25-22, 11-15).

Un successo che permette alla squadra allenata da coach Giuseppe Barbone di restare imbattuta nei Play Out e, soprattutto, di allungare a cinque i punti di vantaggio sulla terz’ultima, ovvero la prima squadra virtualmente retrocessa. Un margine prezioso che Castellana potrà conservare anche nel turno di riposo del prossimo weekend, prima di tornare in campo domenica 13 aprile al Pala Grotte contro Brugherio.

Casaro trascina, tutti in doppia cifra

Ancora una volta protagonista assoluto Nicolò Casaro: l’opposto veneto mette a referto 29 punti e si conferma il faro offensivo della squadra. Ma tutta la prima linea pugliese risponde presente: Iervolino chiude con 16 punti, Zornetta 13, Marra e Ciccolella 11 a testa. Ottima anche la prova di Federico Guadagnini, perfetto in ricezione con il 70% positivo e il 50% perfetto.

La gara

Castellana parte forte nel primo set, gestisce bene i momenti chiave e chiude 21-25 con autorità. Ancona reagisce nel secondo parziale e approfitta di qualche errore gialloblù per pareggiare i conti (25-22). Equilibrato e combattutissimo il terzo set, vinto ai vantaggi dalla Bcc Tecbus per 27-29, grazie alla freddezza nei momenti decisivi.

La The Begin Volley non molla, torna in campo con determinazione e porta la sfida al tie-break vincendo il quarto set 25-22. Ma nel quinto parziale i pugliesi impongono subito il proprio ritmo: partenza sprint con Casaro e Marra (0-5), cambio campo sull’8-2 e gestione efficace fino al definitivo 11-15, firmato da Meschiari.

Con tre vittorie su tre, due delle quali in trasferta, e un calendario che prevede ora una pausa utile a recuperare energie, Castellana si conferma tra le formazioni più in forma del gironcino salvezza. Il traguardo della permanenza in Serie A3 è sempre più vicino.

The Begin Volley Ancona-Bcc Tecbus Castellana Grotte 2-3

(21-25, 25-22, 27-29, 25-22, 11-15)

Ancona: Larizza 5, Ferrini 21, Sacco 4, Kisiel 23, Umek 11, Andriola 9, Giorgini (L), Pulita, Santini 4, Albanesi. ne Giombini (L), Gasparroni. All. Della Lunga, II all. Monti.

Battute vincenti/errate: 8/12

Muri: 5

Ricezione positiva/perfetta: 62/32. Attacco: 40

Errori gratuiti: 13 att / 5 ric

Castellana: Cappadona 1, Zornetta 13, Ciccolella 11, Casaro 29, Iervolino 16, Marra 11, Guadagnini (L), Guglielmi (L), Renzo, Meschiari 7, Didonato. ne Mondello, Russo, Carta. All. Barbone, II all. Valente, ass. all. Calisi, scout Ippolito.

Battute vincenti/errate: 5/17

Muri: 13

Ricezione positiva/perfetta: 58/38. Attacco: 44

Errori gratuiti: 14 att / 8 ric

Arbitri: Fabio Bassan di Milano, Alessio Lambertini di Parma.

Classifica Play Out – Poule Salvezza (parziale)

1. Bcc Tecbus Castellana Grotte – 8 pt

2. Brugherio – 6 pt

3. Napoli – 3 pt

4. Ancona – 1 pt

5. (Turno di riposo variabile)

