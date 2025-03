Volley A3/M, Castellana Grotte: ad Ancona per calare il tris

Prosegue il cammino della Bcc Tecbus Castellana Grotte nei Play Out del campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca di pallavolo maschile. Sabato 29 marzo, con prima battuta alle ore 18, i gialloblù saranno impegnati nella seconda trasferta consecutiva: al Palasport “Liano Rossini” di Ancona, affronteranno la The Begin Volley, seconda forza del girone salvezza alle spalle proprio della formazione pugliese.

Dopo le convincenti vittorie contro Campobasso e Napoli, la squadra allenata da Giuseppe Barbone si presenta a questo terzo appuntamento con l’intento di proseguire la striscia positiva e confermare quanto di buono mostrato in avvio di post season. Con 6 punti in classifica, la Bcc Tecbus guida il girone a punteggio pieno, seguita proprio dai marchigiani a quota 4. Una vittoria permetterebbe a Castellana di allungare ulteriormente e affrontare con serenità il turno di riposo previsto nel prossimo weekend.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto finora – ha commentato Francesco Valente, assistant coach di Barbone –. Il gruppo ha reagito bene all’inizio di questa nuova fase, dimostrando determinazione e compattezza. Sabato scorso, a Napoli, su un campo notoriamente difficile, abbiamo giocato una grande partita di squadra. Ora vogliamo dare continuità, restare concentrati e portare a casa altri punti fondamentali”.

Per entrambe le squadre la gara assume un valore importante in chiave salvezza, con l’obiettivo di allontanarsi dalla zona calda e blindare la permanenza in categoria. La sfida di sabato sarà la prima in assoluto tra Ancona e Castellana in Serie A: una novità assoluta nel panorama della terza serie nazionale.

La gara sarà diretta da Fabio Bassan di Milano e Alessio Lambertini di Parma. Diretta streaming sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.

