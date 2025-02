Volley A3/M, Castellana: a Napoli prima vittoria esterna della stagione

Secondo successo consecutivo per la Bcc Tecbus Castellana Grotte, che nell’anticipo della 18ª giornata del Girone Blu di Serie A3 Credem Banca supera 3-1 la Gaia Energy Napoli e conquista la prima vittoria in trasferta della stagione. Un successo prezioso, che porta la squadra di coach Giuseppe Barbone a quota 16 punti in classifica, tenendo viva la speranza di una salvezza diretta.

Determinata e concreta, la New Mater parte forte con un primo set ben giocato (23-25) e, nonostante il ritorno del Napoli nel secondo (25-20), impone il proprio gioco nei successivi parziali (18-25, 21-25), chiudendo il match con tre punti fondamentali nella corsa playout. Protagonista della sfida capitan Luciano Zornetta, top scorer con 23 punti, il 54% in attacco e tre ace.

Castellana Grotte parte subito con aggressività, trovando un primo break nel set d’apertura grazie a Zornetta e Iervolino. Napoli rimonta nel finale, ma un’accelerazione della Bcc Tecbus permette di chiudere 23-25. Nel secondo parziale la reazione dei padroni di casa è netta: il muro di Leone e le giocate di Starace consentono a Napoli di pareggiare il conto (25-20).

La svolta arriva nel terzo set, quando Castellana scava il solco con Ciccolella e Casaro (18-25). Nel quarto parziale, Napoli prova a restare in scia, ma la spinta di Marra e l’ace di Casaro permettono alla Bcc Tecbus di allungare fino al 21-25 finale. Un successo che spezza un digiuno esterno lungo quasi un anno e rilancia la lotta per la salvezza.

Gaia Energy Napoli – Bcc Tecbus Castellana Grotte 1-3

23-25 (30’), 25-20 (27’), 18-25 (28’), 21-25 (34’)

Napoli: Leone 4, Darmois 12, Saccone 2, Lugli 21, Starace 17, Lanciani 5, Ardito (L), Gianotti. ne Sportelli, Sangiovanni, Martino, Piscopo, Dotti, Volpe (L). All. Angeloni, II all. Di Francesco, scout Camminatella.

Battute vincenti/errate: 1/11

Muri: 10

Ricezione positiva/perfetta: 53/32. Attacco: 43

Errori gratuiti: 11 att / 5 ric

Castellana: Cappadona 2, Zornetta 23, Ciccolella 8, Casaro 17, Iervolino 11, Marra 12, Guadagnini (L), Guglielmi (L), Mondello, Didonato, Renzo, Meschiari. ne Carta, Bux. All. Barbone, II all. Valente, ass. all. Calisi, scout Ippolito.

Battute vincenti/errate: 5/17

Muri: 4

Ricezione positiva/perfetta: 61/32. Attacco: 48

Errori gratuiti: 8 att / 1 ric

Arbitri: Luca Pescatore di Cerveteri (Rm), Giorgia Adami di Roma.

