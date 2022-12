Volley A3/M: Bari supera Palmi e dà un calcio alla crisi

Condividi su...

Torna finalmente al successo il Gruppo Stamplast M2G Green Bari. Con una grande prestazione sfoggiata dinanzi al proprio pubblico, capitan Paoletti e compagni superano in tre set l’ostica OmiFer Palmi e, con grinta, determinazione e bel gioco, spazzano via le sconfitte e le tante difficoltà incontrate nell’ultimo periodo. È proprio dalla forza e coesione del gruppo che scaturisce la vittoria. Un’affermazione importante, che porta con sé una bella boccata d’ossigeno nel momento più delicato della stagione, tre punti pesantissimi in ottica play-off ed una buona dose di fiducia ed entusiasmo in vista della prossima sfida contro la Maury’s Com Cavi Tuscania, in programma domenica 8 gennaio al palazzetto dello sport di Montefiascone.

SESTETTI DI PARTENZA – Coach Spinelli manda in campo la diagonale Leoni-Paoletti, gli schiacciatori Ciavarella e Wojcik, i centrali Persoglia e Deserio ed il libero Rinaldi. Mister Radici risponde con Marsili in palleggio, Stabrawa in posto 2, Marinelli e Carbone di banda, Gitto e Rau al centro e Cappio a presidio della linea di difesa.

LA CRONACA DEL MATCH – Partenza micidiale del Gruppo Stamplast M2G Green: l’ace di Wojcik e i muri del tandem Paoletti-Deserio su Carbone fissano il punteggio sul momentaneo 4-0. Il collettivo biancorosso continua a giganteggiare sia a muro che al servizio e, sul 15-9 (sigillo di Paoletti), costringe mister Radici a chiedere il time-out. Al ritorno in campo, l’OmiFer prova a risalire la china con il duo Stabrawa-Rau (21-17) ma nulla può al cospetto di un formidabile Ciavarella, che non perdona da posto 4 (22-17). Il primo set va al Bari: decisivo l’errore in battuta di Marsili (25-20).

Il monologo biancorosso prosegue nella parte iniziale del secondo game: ben orchestrato da Leoni, Bari resta al comando delle operazioni di gioco e, con una spettacolare pipe di Wojcik, si porta a +4 (6-2) sull’OmiFer, che perde Stabrawa per infortunio. La reazione degli ospiti è immediata: i calabresi prima agguantano la parità (7-7) e poi piazzano il break con l’opposto D’Amico (13-15). La contesa resta in bilico sino alla fine: al mani out di Paoletti (23-22) fa seguito quello di Marinelli (23-23). Giunti nel momento clou del set, è il Gruppo Stamplast M2G Green ad avere la meglio sugli avversari: gli errori in attacco di Gitto e Marinelli condannano Palmi alla resa (25-23).

La partita è intensa ed emozionante anche nel terzo set (11-10). A rompere gli indugi ci pensano Persoglia e Paoletti, che siglano un altro prezioso break (14-10) e danno il via alla fuga biancorossa. Palmi fatica a contrastare la corsa dei padroni di casa e cede definitivamente sotto i colpi di Wojcik (21-15) e Ciavarella (23-16). Partono i titoli di coda al PalaFlorio. È un muro poderoso di Persoglia su Gitto (25-17) a sancire la fine della gara e a dare inizio ai festeggiamenti per una vittoria tanto attesa quanto meritata.

M2G GREEN GRUPPO STAMPLAST BARI 3-0 OMIFER PALMI (25-20, 25-23, 25-17)

M2G GREEN GRUPPO STAMPLAST BARI: Leoni 0, Paoletti 18, Ciavarella 9, Wojcik 12, Persoglia 9, Deserio 3, Rinaldi (L) pos 71%, Martinelli, Petruzzelli V., Ferenciac, Petruzzelli F., Giorgio, Ciccolella, Marrone (L2). All. Beppe Spinelli – vice all. Francesco Valente. Note: errori al servizio 8, aces 2, ricezione pos 60% – prf 32%, attacco 45%, muri vincenti 13.

OMIFER PALMI: Marsili 1, Stabrawa 7, Marinelli 10, Carbone 8, Gitto 11, Rau 6, Cappio (L1) pos 53% – prf 40%, Ferracù, Peripolli, Miscione, Pellegrino, D’Amato 7. All. Andrea Radici – vice all. Gianluca Porcino. Note: errori al servizio 14, aces 2, ricezione pos 68% – prf 38%, attacco 40%, muri vincenti 6.

Arbitri: Emilio Sabia e Antonio Licchelli

Durata set: 25’, 29‘, 26’.