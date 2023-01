Volley A3/M: Bari sbanca il Palasport di Montefiascone

Il Gruppo Stamplast M2G Green Bari colpisce ancora. Dopo il pesante successo ottenuto ai danni dell’OmiFer Palmi lo scorso 26 dicembre, la compagine biancorossa infligge un nuovo dispiacere a un’altra diretta concorrente nella corsa playoff, la Maury’s Com Cavi Tuscania, imponendosi per 1-3 (25-18, 21-25, 22-25, 21-25) al palazzetto dello sport di Montefiascone.

Nella prima trasferta del 2023 gli uomini di coach Beppe Spinelli sfoderano un’altra splendida prestazione e, trascinati da un Ciavarella sempre più decisivo (MVP del match con 14 punti ed il 69% in attacco), bissano la vittoria dell’andata e proseguono la scalata alle prime posizioni del girone Blu. Con il bottino pieno conquistato in serata, capitan Paoletti e compagni salgono a quota 24 punti, accorciando a due sole lunghezze il distacco dal quarto posto.

SESTETTI DI PARTENZA – Coach Passaro sceglie la diagonale Parisi-Onwuelo, gli schiacciatori Sacripanti e Corrado, i centrali Festi e Aprile e Sorgente nel ruolo di libero. Mister Spinelli risponde con Leoni in cabina di regia, Paoletti in posto 2, Wojcik e Ciavarella di banda, Persoglia e Deserio al centro e, infine, con Rinaldi al comando delle operazioni difensive.

LA CRONACA DEL MATCH – La contesa è ricca di emozioni sin dai primi scambi di gioco: allo strappo firmato da Leoni (4-7) fa seguito la replica dei padroni di casa con quattro muri (10-7, a segno Sacripanti). Il nuovo ribaltamento di fronte porta la firma di Wojcik, autore di tre aces consecutivi (10-12). A seguire è il servizio di Corrado a scalfire le certezze difensive biancorosse e a propiziare il nuovo break dei biancoblu (20-15). Bari fatica a riemergere e cede definitivamente il passo agli avversari sul 25-18 (decisivo il sigillo dal centro di Aprile).

È battaglia punto a punto anche nel secondo game (10-10). Il set viaggia sul filo dell’equilibrio fino al momentaneo 17-17, quando la chiusura di Ciavarella e l’errore in attacco di Onwuelo mandano in onda il +3 biancorosso (17-20). È il muro di Paoletti sull’opposto biancoblu a lanciare i titoli di coda del game (20-24), che si chiude con l’errore al servizio di Sacripanti (21-25).

Alla ripresa delle ostilità, la scena è tutta di capitan Paoletti e di Onwuelo, protagonisti di un avvincente duello in fase realizzativa (9-10). I successivi tentativi di fuga dei padroni di casa (14-11, 17-14) vengono prontamente sventati dal tandem Paoletti-Ciavarella, che prima firma la rimonta e poi guida per mano il Gruppo Stamplast M2G Green Bari sul momentaneo 19-22. Gli uomini di coach Spinelli non si fermano più e conquistano anche il terzo set dopo il pasticcio in fase di ricostruzione nella metà campo avversaria (22-25).

La ripartenza micidiale di Ciavarella e compagni lascia il segno nel quarto ed ultimo parziale (1-11). Tuscania accusa il colpo e cede sotto i colpi messi a segno da Paoletti e Persoglia (10-21). I biancorossi si avvicinano sempre più alla conquista dell’intera posta in palio (16-23, diagonale vincente di Wojcik), che arriva dopo il mani-out di Paoletti (21-25) che vanifica il tentativo di rimonta finale degli avversari.

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA-M2G GREEN GRUPPO STAMPLAST BARI 1-3 (25-18, 21-25, 22-25, 21-25)

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Parisi 3, Onwuelo 13, Corrado 16, Sacripanti 14, Festi 11, Aprile 9, Sorgente (L1) pos 57%, Stamegna, Ruffo 1, Menchetti, Cipolloni Save, Licitra, Quadraroli (L2). All. Sandro Passaro – vice all. Francesco Barbanti. Note: errori al servizio 17, aces 8, ricezione pos 64% – prf 27%, attacco 50%, muri vincenti 8.

M2G GREEN GRUPPO STAMPLAST BARI: Leoni 2, Paoletti 15, Wojcik 13, Ciavarella 14, Persoglia 6, Deserio 12, Rinaldi (L) pos 50%, Martinelli, Petruzzelli F., Ferenciac, Giorgio. All. Beppe Spinelli – vice all. Francesco Valente.Note: errori al servizio 14, aces 6, ricezione pos 37% – prf 15%, attacco 51%, muri vincenti 9.

Arbitri: Alberto Dell’Orso e Beatrice Cruccolini

Durata set: 26’, 30’, 34’, 35’.

Condividi su...

Linkedin email