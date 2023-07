Volley A3/M: Bari, Dario Catinelli in cabina di regia

Sarà Dario Catinelli ad affiancare Peppe Longo in cabina di regia nella prossima stagione. Per completare il reparto dei palleggiatori la società biancorossa ha scelto di puntare sul talentuoso regista romano, classe 2002, reduce dalla prima stagione in A3 della sua carriera.

La nuova avventura nel capoluogo pugliese consentirà all’ex Sabaudia di continuare quel percorso di crescita che, intrapreso nelle giovanili della Fenice Pallavolo Roma, lo ha visto approdare con merito nella terza categoria nazionale.

«Affrontandola da avversario nella scorsa stagione, la Pallavolo Bari mi ha colpito per serietà, entusiasmo ed organizzazione – esordisce Dario Catinelli -. Sono molto felice di entrare a far parte di questa bella realtà, dove avrò la possibilità di imparare tanto da un palleggiatore di categoria superiore come Peppe Longo e di allenarmi anche con un opposto esperto e carismatico come Matteo Paoletti. È incredibile come riesca sempre a fare la differenza sul rettangolo di gioco – ci confessa -. Per il resto farò tutto il possibile per dimostrare il mio valore e, con impegno e costanza nel corso della settimana, cercherò sempre di farmi trovare pronto ogni qualvolta sarò chiamato in causa».

