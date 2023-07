Volley A3/M: Bari, da Monza arriva Matteo Pirazzoli

Arriva dalla SuperLega il nuovo rinforzo della Pallavolo Bari per il prossimo campionato di serie A3 Credem Banca.

Nel ruolo di libero, la dirigenza barese si è assicurata le prestazioni sportive di Matteo Pirazzoli, classe 2000, nella scorsa stagione tra le fila della Vero Volley Monza.

Formatosi nelle giovanili di Ravenna, dopo tre stagioni disputate in B con le maglie di Conselice e Portomaggiore, l’atleta di Lugo è tornato alla Consar (stagione sportiva 2020/2021) con la chiamata di Marco Bonitta, allenatore che più di tutti ha inciso sul suo percorso di crescita.

Completato il suo apprendistato al fianco di Jani Kovacic, Riccardo Goi e Filippo Federici, Michele è pronto a mettersi in gioco alla guida della linea difensiva biancorossa.

«Non ci ho pensato due volte ad accettare la proposta del Bari – afferma il libero romagnolo -. È l’occasione giusta per raccogliere i frutti del grande lavoro svolto nelle ultime tre stagioni in SuperLega, dove ho avuto la fortuna di allenarmi con grandi allenatori, su tutti Marco Bonitta, e con atleti del calibro di Georg Grozer e Rafael Redwitz. Da campioni come loro ho imparato tanto, soprattutto cosa significhi essere un vero professionista – ci spiega -. Ho tanta voglia di giocare e di ritagliarmi un ruolo da protagonista in questa nuova avventura, che spero che possa rappresentare il definitivo trampolino di lancio della mia carriera».

