Volley A3/M: Bari, da Cantù arriva Alessandro Galliani

Arriva dalla serie A2 il nuovo rinforzo per coach Paolo Falabella. La società del presidente Antonio Laforgia ha perfezionato un’altra importante operazione di mercato, che porterà a Bari lo schiacciatore ventiquattrenne Alessandro Galliani, tra le fila della Pool Libertas Cantù nella scorsa stagione.

L’ingaggio dell’atleta lombardo impreziosisce ulteriormente un reparto, quello di posto 4, che al suo interno annovera già giocatori di sicuro affidamento per la categoria come Manuel Bruno, Michal Wojcik e Francesco Barretta.

Dopo aver mosso i primi passi nel mondo del volley tra le fila del Gruppo Sportivo Agliatese, Alessandro ha fatto incetta di medaglie a livello giovanile, conquistando l’oro al Trofeo delle Regioni (2014), il bronzo alla Junior League (con la Volley Segrate, nel 2014) e l’argento alle Finali Scudetto U17 (sempre con la Volley Segrate, nel 2015).

A seguire Alessandro si è messo in luce con la casacca della Vero Volley Milano tra U19, U20 e serie B fino all’approdo a Torino per la prima esperienza in serie A3 (stagione sportiva 2019/2020).

Nelle ultime tre stagioni ha militato nei campionati di serie A2 (due anni a Cantù) e di SuperLega (a Monza, annata sportiva 2021/2022), disputato due finali di Supercoppa Italiana (una di A2 e una di SuperLega) e vinto una Coppa Cev con la Vero Volley.

«Porto con me l’ampio bagaglio di esperienza maturata in questi anni, soprattutto a Monza dove ho avuto la possibilità di imparare tanto da atleti di assoluto valore come Georg Grozer, Vlad Davyskiba e Donovan Dzavoronok – esordisce il nuovo colpo di mercato della Pallavolo Bari -. Ho ricevuto solo feedback positivi sulla società e sull’allenatore. Non ho avuto mai alcun dubbio nello scegliere Bari come prossima tappa della mia carriera – ci confida -. Non vedo l’ora di dimostrare tutto il mio valore in un campionato come quello di serie A3 che, con il passare degli anni, diventa sempre più competitivo ed avvincente. Le motivazioni sono a mille. Darò il massimo sia in allenamento che in partita per portare il più in alto possibile la Pallavolo Bari».

