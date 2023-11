Volley A3/M: Bari, appuntamento da non fallire nel derby di Casarano

Mercoledì 1 novembre, in occasione del turno infrasettimanale, Bari fa visita alla Leo Shoes Casarano dell’ex Riccardo Martinelli, posizionata all’ultimo posto del girone Blu dopo le prime tre sconfitte stagionali incassate per mano dell’Erm Group San Giustino (3-0), della Banca Macerata (0-3) e della Tim Montaggi Marcianise (3-0).

Un appuntamento da non fallire per gli uomini di coach Paolo Falabella che, in fiducia dopo la buona prestazione sfoggiata al cospetto della Smartsystem Fano e galvanizzati dall’approdo in biancorosso del nuovo opposto Williams Padura Diaz, sono alla ricerca della prima vittoria in campionato.

Al PalaCesari non sarà certamente una passeggiata.

Lo zero alla casella “set conquistati” dalla compagine salentina non deve assolutamente trarre in inganno. Ci sarà da lottare su ogni pallone per strappare l’intero bottino in palio ai padroni di casa che, guidati in panchina da Fabrizio Licchelli (miglior allenatore della serie A3 Credem Banca 2022/2023), si affideranno all’opposto Leonardo Lugli e allo schiacciatore Simeon Topuzliev per invertire la rotta e muovere la propria classifica.

Nel sestetto di partenza capitanato dal centrale Christian Peluso (uno degli artefici del raggiungimento della finale play-off promozione lo scorso anno) con ogni probabilità ci saranno lo schiacciatore Simone Baldari (vincitore della coppa Italia e della Supercoppa Italiana di A3 a Pineto), il centrale Stefano Pepe ed il libero Leonardo Carta.

“Arriviamo molto carichi a questo derby, una partita importante che dobbiamo assolutamente vincere – dichiara lo schiacciatore Manuel Bruno, in grande spolvero nella sfida contro Fano -. La gara disputata sabato ci ha dato tanta consapevolezza della nostra forza. A ciò si è aggiunto l’arrivo di Willy (Padura Diaz, ndr), che ha portato entusiasmo nello spogliatoio e serenità nell’ambiente. Con un campione come lui in squadra credo sia giunto il momento di iniziare a scalare la classifica di questo girone. A partire da domani, portando a casa i tre punti“.

Gli arbitri dell’incontro saranno Marco Colucci e Pierpaolo Di Bari. A partire dalle ore 18:00, la gara sarà visibile in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A mentre gli aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sul sito www.legavolley.it e sulla pagina Facebook Pallavolo Bari al termine di ogni set.

