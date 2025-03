Volley A3/M: Aurispa Lecce lotta, ma si arrende a Reggio Calabria

Nella penultima giornata della regular season di Serie A3 Credem Banca, l’Aurispa Links per la Vita non riesce a imporsi tra le mura amiche del Palasport di Tricase, cedendo per 1-3 alla Domotek Reggio Calabria (21-25, 25-20, 17-25, 19-25).

L’inizio del match è complicato per i salentini, che faticano a entrare in partita e si ritrovano subito sotto 2-7. Penna e Ferrini provano a scuotere la squadra, ma gli ospiti restano in controllo e, nonostante un tentativo di rimonta nel finale, chiudono il primo set sul 21-25.

Nel secondo parziale, la Aurispa cambia marcia: dopo una fase equilibrata, la squadra di coach Ambrosio prende il largo grazie alle giocate di Mazzone e Penna, costringendo la Domotek a un doppio timeout. Un attacco vincente di Mazzone e due errori ospiti regalano ai salentini il 25-20 e il pareggio nel match.

Il terzo set è un monologo calabrese: Morabito e Laganà spingono subito avanti la Domotek e Ambrosio è costretto a chiamare due timeout nei primi minuti (3-9). Nonostante qualche sprazzo di reazione con Fabroni e Maletto, Reggio Calabria gestisce senza problemi e chiude il parziale 17-25.

Nel quarto set, il momento più delicato: un malore per Tiziano Mazzone interrompe il gioco, ma il giocatore, dopo i controlli, resta in campo. Reggio Calabria, però, non si scompone e allunga con i soliti Laganà e Soncini, rendendo vano ogni tentativo di rimonta della Aurispa. Il set si chiude sul 19-25, sancendo la vittoria della Domotek.

Aurispa Lecce-Domotek Reggio Calabria 1-3

(21-25, 25-20, 17-25, 19-25)

Aurispa Links per la Vita: Mazzone 15, Fabroni 2, Ferrini 5, Cappio (L), D’Alba, Colaci 1, Penna 18, Coppa 1, Iannaccone 4, Deserio 5, Maletto 8, Bleve, Cimmino. All.: Ambrosio.

Domotek Reggio Calabria: Esposito, Laganà 17, Lazzaretto 19, Soncini 12, Stufano 1, Picardo 6, Lopetrone (L1), Giuliani, De Santis, Galipò 2, Lamp, Pugliatti, Murabito 9, Zappoli Guarienti. All.: Polimeni.

