Volley A3/M: Aurispa Lecce lotta, ma Reggio Calabria passa al tie-break

Si ferma al primo turno dei playoff la corsa dell’Aurispa Links per la Vita, che al Palazzetto dello Sport di Tricase cede 2-3 alla Domotek Reggio Calabria al termine di una battaglia emozionante e combattuta fino all’ultimo pallone.

Gara combattuta e altalena di emozioni

Le due squadre, già avversarie all’andata, si ritrovano in campo per la sfida decisiva. L’inizio è equilibrato, ma il primo set viene conquistato dagli ospiti grazie a un break nel finale (19-24). La reazione salentina arriva subito nel secondo parziale, con Ferrini, Penna e Iannaccone protagonisti di una rimonta entusiasmante che porta il set sul 25-14 per i padroni di casa.

Nel terzo set Reggio Calabria riparte forte, mentre la squadra di coach Ambrosio commette qualche errore di troppo: i calabresi ne approfittano e chiudono 19-25. Nel quarto set Aurispa reagisce ancora: Iannaccone e Penna suonano la carica, il set si chiude ai vantaggi (27-25) dopo un emozionante punto finale con verifica al videocheck.

Tie-break senza sorprese

Nel set decisivo, però, la Domotek parte meglio e non lascia spazi alla rimonta salentina. L’Aurispa ci prova fino all’ultimo, ma Reggio Calabria mantiene il vantaggio e chiude il tie-break sul 9-15, staccando il pass per il turno successivo. Al termine del match, resta la grande prestazione di cuore e grinta della squadra salentina, applaudita a lungo dai tifosi e dai Leones, che hanno sostenuto il gruppo per tutta la stagione.

Le parole di coach Ambrosio

«È stata una partita intensa e difficile, in cui i ragazzi hanno dato tutto — ha commentato coach Ambrosio a fine gara —. Purtroppo non siamo riusciti a sfruttare i momenti chiave nel tie-break, ma sono orgoglioso del percorso fatto e di come questa squadra abbia lottato fino all’ultimo pallone. Un plauso ai tifosi che ci hanno sempre sostenuto: questa stagione resta comunque un capitolo importante per noi».

Aurispa Links per la Vita – Domotek Reggio Calabria 2-3

(19-24; 25-14; 19-25; 27-25; 9-15)

Aurispa Links per la Vita: Tiziano Mazzone 2, Marco Fabroni 1, Alessio Ferrini 8, Paolo Cappio (L), Enrico D’Alba, Raffaele Colaci 1, Gaetano Penna 20, Alessandro Coppa, Dario Iannaccone 18, Michele Deserio 9, Gabriele Maletto 13, Andrea Bleve, Jacopo Cimmino. Allenatore: Giuseppe Ambrosio — Vice: Luca Bramato

Domotek Reggio Calabria: Laganà 27, Lazzaretto 20, Soncini 2, Picardo 2, Lopetrone (L1), Giuliani, De Santis, Galipò, Lamp, Pugliatti 1, Murabito 4, Zappoli Guarienti 8. Allenatore: Antonio Polimeni — Vice: Vandir Sergio Dal Pozzo.

