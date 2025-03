Volley A3/M, Aurispa Lecce: la stagione regolare termina con un ko

L’Aurispa Links per la Vita Lecce termina la regular season con una sconfitta in trasferta contro la Bcc Tecbus Castellana Grotte, che si impone 3-1 (25-20, 20-25, 25-23, 25-18) nell’ultima giornata del Girone Blu di Serie A3 Credem Banca. Il risultato definisce la posizione finale dei salentini in classifica, che chiudono al settimo posto e affronteranno Reggio Calabria, seconda, al primo turno dei playoff.

Gara combattuta, Castellana più incisiva

Dopo un primo set controllato dai padroni di casa, Lecce reagisce nel secondo sfruttando la spinta offensiva di Penna e Mazzone, pareggiando i conti. Nel terzo parziale la sfida si gioca punto a punto, ma la maggiore concretezza di Mondello e Zornetta consente a Castellana di chiudere sul 25-23. Il quarto set vede subito i padroni di casa prendere il largo grazie a Bux e Meschiari, chiudendo definitivamente i giochi.

Playoff con Reggio Calabria

Aurispa Lecce dovrà ora concentrarsi sugli spareggi promozione: al primo turno sfiderà Reggio Calabria, con Gara 1 in programma domenica 16 marzo.

BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE – AURISPA LINKS LECCE 3-1

(25-20, 20-25, 25-23, 25-18)

Castellana Grotte: Cappadona, Zornetta, Ciccolella 6, Casaro, Iervolino, Marra, Guadagnini (L), Guglielmi (L), Carta, Meschiari 9, Mondello 13, Russo, Didonato, Renzo. All. Barbone.

Aurispa Lecce: Mazzone 7, Fabroni 2, Ferrini 5, Cappio, D’Alba, Colaci 2, Penna 21, Coppa, Iannaccone, Deserio 10, Maletto 13, Bleve, Cimmino 1. All. Ambrosio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author