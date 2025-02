Volley A3/M, Aurispa Lecce espugna Ortona: terza vittoria consecutiva

Grande prova di Aurispa Links per la Vita, che si impone 3-1 in casa della Sieco Service Akea Ortona nella 7a giornata di ritorno del Girone Blu di Serie A3 Credem Banca. Il successo permette ai salentini di allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, consolidando il vantaggio a +8 e alimentando le speranze playoff.

Coach Giuseppe Ambrosio schiera Fabroni in regia, Penna opposto, Iannaccone e Mazzone in banda, Deserio e Maletto al centro, con Cappio libero. L’inizio è favorevole agli ospiti, trascinati da un brillante Maletto che induce Ortona al primo timeout (2-6). La squadra di casa reagisce e, grazie a Rossato e Del Vecchio, ribalta il parziale (10-8). Il set prosegue equilibrato fino al 19-16 per Ortona, che riesce a chiudere 25-22.

Nel secondo set, Aurispa parte forte con due ace di Mazzone e trova continuità con Iannaccone e Penna (3-5). Il match resta combattuto, ma gli ospiti aumentano il ritmo con Fabroni che smista il gioco in maniera impeccabile. Un monster block di Iannaccone e l’incisività di Penna regalano il set ai salentini (21-25).

Il terzo parziale vede Aurispa ancora protagonista: Maletto, Iannaccone e Penna mettono sotto pressione Ortona, che fatica a rientrare (10-15). Ferrini e un ispirato Fabroni gestiscono il finale, con Penna decisivo nei punti chiave per il 21-25.

Nel quarto set, gli ospiti continuano a spingere: Ferrini e Penna fanno subito la differenza (3-5). Maletto si conferma dominante a muro e in primo tempo, mentre Penna chiude il match con tre ace consecutivi e il definitivo 15-25.

Aurispa Links per la Vita conquista così il terzo successo di fila e si avvicina con fiducia al finale di stagione, puntando alla salvezza e coltivando il sogno playoff.

Sieco Service Akea Ortona – Aurispa Links per la Vita 1-3

(25-22, 21-25, 21-25, 15-25)

Sieco Akea Ortona: Pinelli 1, Pasquali 5, Broccatelli (L), Bertoli 10, Giacomini 2, Del Vecchio 11, Di Tullio, Torosantucci, Rossato 28, Di Giunta, Arienti 5, Alcantarini, Di Giulio (L). All. Denora Caporusso.

Aurispa Links per la Vita: Tiziano Mazzone 8, Marco Fabroni 1, Alessio Ferrini 6, Paolo Cappio, Enrico D’Alba, Raffaele Colaci, Gaetano Penna 27, Dario Iannaccone 12, Michele Deserio 7, Gabriele Maletto 16, Andrea Bleve, Jacopo Cimmino. All. Giuseppe Ambrosio.

