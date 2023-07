Volley A3/M: A Bari il talento di Alessandro Pisoni

È il gioiellino della Vero Volley Monza Alessandro Pisoni l’ultimo tassello inserito dalla Pallavolo Bari nel reparto dei liberi.

L’ennesima operazione di mercato chiusa dalla società del presidente Antonio Laforgia consegna a coach Falabella un altro giovane dal sicuro avvenire che, insieme a Matteo Pirazzoli, si appresta a comporre un tandem difensivo dalle grandi potenzialità per il prossimo campionato di serie A3 Credem Banca.

Classe 2004, cresciuto nelle giovanili dell’Agnelli Tipiesse Bergamo, Alessando si presenta ai nastri di partenza della sua nuova avventura in Puglia forte della sua grande esperienza maturata in B, dei numerosi allenamenti svolti quest’anno con la prima squadra della Vero Volley Monza e della vittoria della Junior League U20 festeggiata nello scorso giugno.

«Sono pronto a tuffarmi nella pallavolo dei grandi – le sue prime parole -. Bari rappresenta una bella occasione che sono riuscito a guadagnarmi con l’impegno profuso in palestra e con la fiducia ricevuta dagli allenatori Massimo Eccheli e Tommaso Invernici. Arrivo carico e motivato ai nastri di partenza di questa nuova avventura, che sarà la mia prima esperienza pallavolistica lontano da casa – ci spiega -. Avendoli avuti come compagni di squadra, mi ispiro a Filippo Federici e a Georg Grozer per la loro grande professionalità e dedizione al lavoro. Facendo tesoro dei loro insegnamenti, spero tanto di disputare una grande stagione con questi colori».

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp