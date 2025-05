Volley A2/M, trionfo Rinascita Lagonegro: promossa in Serie A2

Il 4 maggio 2025 segna una data storica per la Rinascita Volley Lagonegro, che conquista la promozione in Serie A2 di pallavolo maschile.

La squadra lucana, presieduta da Nicola Carlomagno e allenata da Waldo Kantor, ha ottenuto una vittoria decisiva contro la Negrini CTE Acqui Terme, imponendosi con un netto 3-0 (23-25, 15-25, 22-25) nella terza gara della finale playoff di Serie A3 Credem Banca.

La partita, disputata al Palasport di Valenza, ha visto la formazione ospite dominare in tutti i fondamentali. Con una ricezione positiva al 68%, un attacco efficace al 44% e dieci muri vincenti, la Rinascita Volley Lagonegro ha dimostrato una superiorità tecnica e tattica che ha lasciato poco spazio agli avversari.

Il sestetto iniziale schierato da Waldo Kantor comprendeva Andrea Sperotto in palleggio, Diego Cantagalli come opposto, Andrea Fioretti e Alessio Armenante in banda, Gabriele Tognoni e Pegoraro al centro, con Fortunato nel ruolo di libero. Dall’altra parte, Michele Totire ha risposto con Bellanova in regia, Cester opposto, Petras e Botto schiacciatori, Esposito e Mazza centrali, e Brunetti libero.

Nel primo set, dopo una fase iniziale equilibrata, Lagonegro ha preso il controllo grazie a un efficace turno di servizio di Cantagalli e a un muro a due di Fioretti e Tognoni, chiudendo il parziale sul 23-25. Il secondo set ha visto un dominio ancora più marcato degli ospiti, che hanno approfittato degli errori al servizio di Acqui Terme e hanno chiuso con un netto 15-25. Nel terzo set, nonostante un avvio favorevole dei padroni di casa, Lagonegro ha recuperato rapidamente e ha sigillato la vittoria con un 22-25.

Tra i protagonisti del match, spiccano Diego Cantagalli, autore di 16 punti, e Gabriele Tognoni, che ha contribuito con 10 punti e una solida prestazione a muro. Anche Alessio Armenante e Andrea Sperotto hanno offerto un contributo significativo, con 12 e 3 punti rispettivamente.

Con questa vittoria, la Rinascita Volley Lagonegro torna in Serie A2 dopo due stagioni in Serie A3, coronando un percorso di crescita e determinazione che ha portato la squadra lucana a raggiungere un traguardo ambizioso.

ACQUI TERME-RINASCITA LAGONEGRO 0-3

Punteggio: 23-25, 15-25, 22-25.

Durata set: 28’, 25’, 21’.

NEGRINI CTE ACQUI TERME: Biasotto (2), Carrera, Garrone, Bellanova, Mazza (3), Garra, Botto (9), Petras (6), Esposito (9), Cester (8), Brunetti (L1), Garbarino, Trombin (L2), Pievani (2). All.: Michele Totire.

RINASCITA VOLLEY LAGONEGRO: Fortunato (L1), Vindice (L2), Panciocco (1), Simone, Pegoraro (2), Cantagalli (16), Franza, Tognoni (10), Fioretti (4), Armenante (12), Sperotto (3), Bonacchi, Focosi (4), Parrini. All.: Waldo Kantor.

Arbitri: Antonio Mazzarà, Marco Pernpruner.

Acqui Terme: aces 1, errori al servizio 11, muri vincenti 9, ricezione pos 54% – prf 27%, attacco 37%.

Lagonegro: aces 4, errori al servizio 11, muri vincenti 10, ricezione pos 68% – prf 42%, attacco 44%.

