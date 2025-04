Volley A2/M, Taranto abbraccia il Giappone: preso Ryu Yamamoto

A Taranto è già febbre giapponese: la Gioiella Prisma Volley ha annunciato il primo acquisto per la nuova stagione. Si tratta del palleggiatore Ryu Yamamoto, nato il 23 settembre 2000 a Ōtsu, nella prefettura di Shiga.

Con i suoi 185 centimetri di altezza e 85 chilogrammi di peso, Yamamoto si distingue per la combinazione di tecnica raffinata, rapidità e visione di gioco, qualità maturate in contesti internazionali di primo livello. Dopo essersi formato nella prestigiosa Tokai University, ha proseguito la carriera professionistica vestendo le maglie di Suntory Sunbirds in Giappone (2022/2023), Dinamo București in Romania (2023/2024) e, recentemente, dell’AO Milon Neas Smyrnis in Grecia (2024/2025), dove ha condiviso il campo con l’ex rossoblù Kyle Russel.

In ambito internazionale, Yamamoto ha rappresentato il Giappone in competizioni di rilievo come la Volleyball Nations League e i Giochi Asiatici, confermandosi atleta di valore anche sui palcoscenici più prestigiosi.

Il suo arrivo a Taranto è visto come un importante legame tra Giappone e Puglia, un connubio sportivo e culturale che promette di arricchire il progetto tecnico rossoblù con un tocco di Oriente.

“Sono profondamente onorato di entrare a far parte di una squadra dalla storia così prestigiosa. Giocare in Italia, patria della grande pallavolo, è per me motivo di immenso orgoglio ed entusiasmo. Darò tutto me stesso, ogni giorno, per aiutare il club a raggiungere l’obiettivo ambizioso della promozione in Superlega. Il mio desiderio è essere il palleggiatore che saprà guidare la squadra alla vittoria, partita dopo partita”, ha dichiarato Ryu Yamamoto.

Soddisfatto il presidente Tonio Bongiovanni: “Siamo felici di dare il benvenuto a Ryu Yamamoto nella nostra famiglia. La sua scelta di venire a Taranto, città ricca di storia e tradizione, ci riempie d’orgoglio. Crediamo fortemente che l’arrivo di un talento giapponese rappresenti non solo un valore tecnico aggiunto per il nostro progetto sportivo, ma anche un bellissimo ponte tra culture lontane, unite dalla passione per la pallavolo. Siamo certi che Yamamoto saprà conquistare i nostri tifosi con il suo talento, la professionalità e lo spirito di squadra”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author