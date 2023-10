Volley A2/M: Seconda sconfitta interna consecutiva per Castellana Grotte

Seconda sconfitta interna consecutiva per la Bcc Tecbus Castellana Grotte nel campionato nazionale di serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. La formazione allenata da Simone Cruciani, dopo la sconfitta con la Pool Libertas Cantù, è stata fermata anche dalla Conad Reggio Emilia in una gara valida per la terza giornata di campionato e giocata ieri, domenica 29 ottobre 2023, al Pala Grotte di Castellana. Ci ha provato fino alla fine la formazione gialloblù a conquistare i primi punti della stagione, ma il bottino pieno è andato ai giallorossi allenati da mister Fanuli: 1-3 (16-25, 17-25, 25-23, 34-36) il risultato sul tabellino finale.

Nonostante il primo e secondo set conquistato dagli emiliani, la squadra di mister Cruciani ha provato la rimonta, vincendo il terzo set con il solito Bermudez e un Cianciotta in splendida forma e portando Reggio ai vantaggi nel quarto. Decisivi, però, nel finale di match gli attacchi di Marks e Mariano.

“Peccato per l’assenza di Alessandro Fanizza, fermato da un problema alla caviglia – ha commentato a fine gara Giuseppe Barbone, secondo allenatore della Bcc Tecbus – Potevamo fare di più, ma ci proveremo per le prossime. I ragazzi ci hanno dato una grande prova comunque. Bravo Bermudez e ottimo Cianciotta. Il nostro percorso di crescita continua. Questi sono i pro e i contro di avere una squadra di giocatori molto giovani, ma con questa partita abbiamo visto che stiamo crescendo”.

“A tratti non riusciamo ad esprimerci per bene – ha detto a fine gara lo schiacciatore classe 2001, Nicola Cianciotta – nonostante la mancanza del palleggiatore titolare, Rampazzo ci ha dato una grossa mano. Questo dimostra che siamo una squadra di giocatori che non si tirano indietro e non abbiamo mollato neanche nelle difficoltà”.

CRONACA – Nel primo set non bastano gli attacchi di Bermudez: è Marks a trascinare Reggio Emilia fino al 5-12. Ai suoi attacchi si aggiungono i muri vincenti di Sperotto e le due infrazioni a muro gialloblù (12-20). È sempre Marks a conquistare la palla set e poi a chiudere (16-25).

Nel secondo set parte forte Reggio Emilia con Volpe a muro e gli attacchi di Marks (0-5). Il primo punto di Castellana arriva con l’errore al servizio di Bonola (1-5). Per la Bcc Tecbus, è Cianciotta, entrato al posto di Iervolino, a chiudere il 7-11. Gli emiliani non si lasciano distrarre e proseguono con Mariano e Marks fino alla vittoria del set (17-25).

Ottimo parziale di nuovo per Cianciotta che, aiutato dai muri di Ceban e dagli attacchi di Pol, trova il pareggio e poi trova la rimonta su Reggio Emilia (15-14). Castellana affida le sue sorti agli attacchi di Bermudez (17-15). Marks prova a fermare la scia positiva dei padroni di casa (22-19), ma la Bcc Tecbus ci crede ancora e continua con Bermudez e Cianciotta fino ad arrivare alla conquista del set (25-23).

Il quarto set inizia e finisce punto a punto con Cianciotta e Bermudez per Castellana. Reggio Emilia con Mariano e Marks fino al 24-24. Da qui è il colombiano il trascinatore di Castellana che però viene fermato da Marks e Reggio Emilia conquista anche il set conclusivo (34-36).

Bcc Tecbus Castellana Grotte – Conad Reggio Emilia 1-3 16-25 (23’), 17-25 (28’), 25-23 (31’), 34-36 (45’)

Castellana: Rampazzo 7, Iervolino 2, Ceban 5, Bermudez 24, Pol 11, Balestra 6, Battista (L), Guadagnini, Princi, Menchetti (L), Cianciotta 21, Ciccolella. ne Fanizza.

All. Cruciani, II All. Barbone, ass. all. Calisi, scout Maggio.

Battute vincenti/errate: 2/17

Muri: 10

Ricezione positiva/perfetta: 57/31. Attacco: 45

Errori gratuiti: 11 att / 0 ric

Reggio Emilia: Sperotto 1, Maiocchi 10, Bonola 8, Marks 32, Mariano 14, Volpe 11, Pochini (L), Gasparini, Torchia (L), Catellani. ne Caciagli, Sesto, Guerrini, Suraci.

All. Denora Caporusso, II all. Zingoni, scout Carollo.

Battute vincenti/errate: 0/12

Muri: 17

Ricezione positiva/perfetta: 66/25. Attacco: 47

Errori gratuiti: 4 att / 2 ric

Arbitri: Enrico Autuori di Salerno, Marco Colucci di Matera

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp