Volley A2/M, Rinascita Lagonegro si raduna: parte la nuova stagione

Con il tradizionale raduno al Kiris Hotel di Viggiano, la Rinascita Volley Lagonegro ha dato ufficialmente il via alla stagione. Un appuntamento simbolico che segna l’inizio del percorso agonistico e che ha visto protagonisti atleti, staff e dirigenza insieme alle istituzioni locali.

“Ripartiamo con entusiasmo, idee chiare e grande senso di responsabilità verso tifosi e territorio. La stagione si costruisce da oggi con lavoro quotidiano, cura dei dettagli e cultura di squadra” ha dichiarato il presidente Nicola Carlomagno ringraziando soci, sponsor e Marco Zipparri, sindaco di Villa d’Agri, per la vicinanza.

Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza della squadra per il territorio: “Complimenti per la promozione e le iniziative sociali. La società troverà un Palasport rinnovato grazie ai finanziamenti ottenuti con il bando Top Sport. Sarà una grande annata”.

Il direttore sportivo Nicola Tortorella ha evidenziato la forza del roster: “Abbiamo costruito un gruppo solido e competitivo, in grado di crescere settimana dopo settimana. Da qui in avanti contano qualità del lavoro e coesione”.

Parole di carica anche da parte di coach Waldo Kantor, confermato alla guida tecnica: “Allenare la Rinascita è un orgoglio. Questa stagione sarà dura, ma con unità e lavoro quotidiano possiamo fare qualcosa di importante. Pensiamo partita dopo partita, a partire da Prata di Pordenone”.

La giornata è stata dedicata anche alla prima riunione organizzativa, con la presentazione della roadmap di preparazione: alternanza tra sala pesi, lavoro aerobico e neuromuscolare e prime sedute tecniche con la palla. Nelle prossime settimane sono previsti anche allenamenti congiunti per consolidare schemi e intese.

Con il raduno di Viggiano, la Rinascita Lagonegro apre così un nuovo capitolo della propria storia, pronta a vivere da protagonista la stagione in Serie A2.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author