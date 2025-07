Volley A2/M, Rinascita Lagonegro: roster completo e numeri di maglia

Nel corso della seconda giornata del Volley Mercato, in svolgimento al Zanhotel Meeting & Centergross di Bentivoglio (Bologna), la Rinascita Volley Lagonegro ha definitivamente ufficializzato il roster e i numeri di maglia per la stagione 2025/2026 in serie A2 Credem Banca.

Tra conferme e nuovi innesti, il club biancorosso ha lavorato alacremente per consegnare nelle sapienti mani di coach Waldo Kantor una rosa di giocatori quanto più possibile competitiva per affrontare il duro campionato della seconda categoria nazionale.

Hanno meritato la conferma ben sette protagonisti della cavalcata promozione: si tratta del libero e capitano Nicola Fortunato, dell’opposto – e miglior realizzatore della A3 2024/25 – Diego Cantagalli, dei palleggiatori Lorenzo Sperotto e Vincenzo Simone, dei centrali Gabriele Tognoni e Andrea Pegoraro e dello schiacciatore Stefano Armenante.

Di fianco, una campagna di rafforzamento importante in tutti i reparti, a partire dalle bande: Giacomo Raffaelli e Aleksandar Andonovic garantiscono il giusto mix di qualità, potenza e muscoli. Al centro, ecco la fisicità e l’esperienza di Martins Arasomwan, protagonista in numerose stagioni di SuperLega e A2. Carlo De Angelis è l’uomo prescelto per affiancare Fortunato nelle operazioni difensive, di prospettiva e di lungimiranza, infine, i colpi Giacomo Mastracci in banda e Leonardo Sanchi da opposto.

L’età media della rosa si è leggermente alzata dai 23,7 anni della passata stagione ai 25,2 di quest’anno, segno tangibile della ricerca di maggior esperienza e consapevolezza da parte della società in tutti i ruoli chiave.

“Abbiamo messo insieme un roster di qualità – sottolinea il direttore sportivo Nicola Tortorella, presente al Volley Mercato – la società ha profuso sforzi notevoli per migliorare ulrteriormente l’intelaiatura di squadra che aveva vinto il campionato. Solo il campo darà le risposte definitive, non facciamo nessun proclama. La certezza è che nutriamo tanta fiducia in ciò che abbiamo costruito”.

ROSTER RINASCITA VOLLEY LAGONEGRO – STAGIONE 2025/2026 (tra parentesi, i numeri di maglia)

Palleggiatori: Lorenzo Sperotto (16), Lorenzo Esposito (5), Vincenzo Simone (8)

Opposti: Diego Cantagalli (10), Leonardo Sanchi (26)

Schiacciatori: Giacomo Raffaelli (7), Aleksandar Andonovic (17), Stefano Armenante (15), Giacomo Mastracci (18)

Centrali: Martins Arasomwan (3), Gabriele Tognoni (12), Andrea Pegoraro (9)

Liberi: Nicola Fortunato (2), Carlo De Angelis (24).

