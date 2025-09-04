Volley A2/M, Rinascita Lagonegro lancia la campagna abbonamenti

Con lo slogan “Sei bellissimA”, il Club chiama a raccolta i tifosi lanciando un messaggio chiaro: senso di appartenenza, unità di intenti e passione.
“La Rinascita non è solo una squadra: è una Famiglia. E ogni Famiglia ha bisogno dei suoi cuori pulsanti – si legge nella nota della società biancorossa -. Vogliamo un palazzetto caldo, riconoscibile, capace di spingere i ragazzi nei momenti decisivi. L’abbonamento è molto più di un posto numerato: è la scelta di esserci, sempre. E’ il battito del cuore, è l’urlo che trascina la squadra, è il calore che rende unica ogni sfida”.
Sono previste due modalità di tesseramento:
- ABBONAMENTO STANDARD (€ 100,00), valido per TUTTE le 13 partite casalinghe della regular season di serie A2 Credem Banca;
- ABBONAMENTO PREMIUM (€ 150,00), che prevede la stessa condizione del piano Standard con l’aggiunta della felpa originale Rinascita “Sei bellissimA”.
Per acquistare la tessera, tutti i dettagli sono indicati sul sito ufficiale del Club www.rinascitavolley.com
