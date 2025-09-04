5 Settembre 2025

Volley A2/M, Rinascita Lagonegro lancia la campagna abbonamenti

Redazione 5 Settembre 2025
centered image

La Rinascita Volley Lagonegro apre ufficialmente la campagna abbonamenti 2025/2026, un invito a stringersi attorno alla squadra e a trasformare il Palasport di Villa d’Agri nella casa di tutti.

Con lo slogan “Sei bellissimA”, il Club chiama a raccolta i tifosi lanciando un messaggio chiaro: senso di appartenenza, unità di intenti e passione.

La Rinascita non è solo una squadra: è una Famiglia. E ogni Famiglia ha bisogno dei suoi cuori pulsanti – si legge nella nota della società biancorossa -. Vogliamo un palazzetto caldo, riconoscibile, capace di spingere i ragazzi nei momenti decisivi. L’abbonamento è molto più di un posto numerato: è la scelta di esserci, sempre. E’ il battito del cuore, è l’urlo che trascina la squadra, è il calore che rende unica ogni sfida”.

Sono previste due modalità di tesseramento:

  • ABBONAMENTO STANDARD (€ 100,00), valido per TUTTE le 13 partite casalinghe della regular season di serie A2 Credem Banca;
  • ABBONAMENTO PREMIUM (€ 150,00), che prevede la stessa condizione del piano Standard con l’aggiunta della felpa originale Rinascita “Sei bellissimA”.

Per acquistare la tessera, tutti i dettagli sono indicati sul sito ufficiale del Club www.rinascitavolley.com

centered image

