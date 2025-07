Volley A2/M, Rinascita Lagonegro: fiducia rinnovata a Vincenzo Simone

La Rinascita Volley Lagonegro ha ufficializzato la riconferma del giovane Vincenzo Simone per la stagione 2025/2026. Il palleggiatore classe 2008, originario proprio di Lagonegro, proseguirà così il proprio percorso di crescita con la maglia biancorossa, consolidando il legame con il club in cui è cresciuto sin dai primi anni di attività sportiva.

Simone, che ha mosso i primi passi nella pallavolo a soli cinque anni, ha collezionato numerosi successi nelle categorie giovanili. Il suo palmarès comprende un titolo nazionale Under 12 nel 2019, due titoli regionali Under 15 (2021 e 2022) e tre consecutivi Under 17 (2023, 2024 e 2025), oltre a una finale regionale Under 19 raggiunta nell’ultima stagione.

Alla base della conferma, la volontà dello staff tecnico guidato da Waldo Kantor di continuare a valorizzare un profilo in cui la società vede un importante potenziale. “Sono molto felice di poter continuare a far parte di questo gruppo” ha dichiarato il giovane atleta. “Ringrazio la società e lo staff tecnico per la fiducia. Darò il massimo ogni giorno per ripagare questo riconoscimento”.

Dalla società arrivano parole di stima: “Vincenzo ha dimostrato impegno, serietà e spirito di sacrificio. La sua crescita è il frutto di un lavoro costante e della mentalità giusta. Crediamo molto in lui e nella sua evoluzione futura come punto di riferimento per il nostro progetto”.

