Volley A2/M, Rinascita Lagonegro: Carlo De Angelis nuovo libero

La Rinascita Volley Lagonegro ha ufficializzato l’ingaggio del libero Carlo De Angelis per la prossima stagione di Serie A2. Originario di Formia, classe 1996, arriva da un’esperienza alla Conad Reggio Emilia portando in dote un solido bagaglio di esperienze e una reputazione di affidabilità nel ruolo.

De Angelis affiancherà il capitano Nicola Fortunato nella seconda linea, offrendo alla squadra guidata da coach Waldo Kantor maggiore solidità e qualità difensiva. Il suo curriculum è ricco di successi fin dagli esordi nella cantera del Trentino Volley, dove ha conquistato numerosi titoli giovanili, tra cui due scudetti Under 16, uno Under 17, due Under 19 e due Junior League. Ha esordito in SuperLega nel 2015 con la maglia trentina affrontando Milano.

Dopo una stagione alla Caloni Agnelli Bergamo in A2, torna nella massima serie con Cisterna di Latina prima di rientrare a Trento, dove rimane quattro stagioni conquistando il Campionato Mondiale per Club 2018, la Coppa CEV 2019 e la Supercoppa Italiana 2021. Ha poi militato nella Tinet Prata di Pordenone, prima dell’ultima annata a Reggio Emilia.

“Sono felice di arrivare a Lagonegro, una società ambiziosa e ben organizzata – ha dichiarato De Angelis –. Torno a giocare con due ex compagni e sono pronto a dare il massimo. Il campionato sarà impegnativo, ma voglio portare la mia esperienza e la mia determinazione per raggiungere grandi risultati”.

Soddisfatto anche il direttore sportivo Nicola Tortorella, che ha dichiarato: “Seguivamo Carlo da tempo. È un giocatore di spessore, sia dal punto di vista tecnico che umano. Siamo certi che sarà un elemento fondamentale per il nostro sistema difensivo e per la coesione del gruppo”.

Il nuovo acquisto rappresenta un tassello importante nel progetto tecnico della società lucana, che punta a consolidare una squadra competitiva e ben strutturata per affrontare una stagione che si preannuncia particolarmente equilibrata e intensa.

