Volley A2/M, Rinascita Lagonegro affida la regia a Lorenzo Esposito

La Rinascita Volley Lagonegro rinforza il reparto palleggiatori e guarda al futuro con l’arrivo di Lorenzo Esposito, talento classe 2003 proveniente dalla Domotek Reggio Calabria. Originario di Ascoli Piceno, si è messo in luce nell’ultima stagione, da titolare in Serie B, guidando la squadra calabrese a un sorprendente secondo posto da neopromossa, nello stesso girone della Rinascita.

Cresciuto nel vivaio d’eccellenza della Lube Macerata, Esposito ha mostrato sin da giovane grande visione di gioco, tocco raffinato e spiccata personalità. Dopo aver esordito in Serie A3 con la Golden Plast Civitanova Marche, ha accumulato esperienze preziose in Serie B a Gioia del Colle tra il 2020 e il 2022, conquistando anche una medaglia di bronzo alla Junior League. Nella stagione 2022/2023 ha debuttato in Serie A2 con Cuneo, collezionando 26 presenze e 13 vittorie.

Dopo un passaggio a Foligno nel 2023/2024, lo scorso anno è stato uno dei protagonisti del progetto Domotek. Ora il salto in A2 con la maglia della Rinascita Lagonegro, dove sarà guidato da coach Waldo Kantor.

“Siamo felici di accogliere Lorenzo nella nostra famiglia – fa sapere la dirigenza lagonegrese -. È un profilo giovane, motivato, con tanta voglia di crescere e far bene. Sotto la guida del nostro staff potrà fare un ulteriore salto di qualità”.

Entusiasta anche il diretto interessato: “Essere chiamato da un club come Lagonegro è motivo di grande orgoglio. So che ci aspetta una stagione difficile ma stimolante, e sono pronto a dare il massimo per il gruppo e per i tifosi. Arrivo in Basilicata con voglia di mettermi in gioco e crescere come atleta e come persona”.

Il progetto tecnico della Rinascita Lagonegro continua così nel solco della valorizzazione dei giovani talenti italiani, inseriti in un contesto competitivo e ambizioso.

