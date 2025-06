Volley A2/M, Prisma Taranto: ufficializzata l’equipe medica

Alla guida dello staff sanitario è stato confermato il dottor Giuseppe Volpe

La Prisma Volley Taranto ha ufficializzato l’equipe medica che accompagnerà la squadra nella stagione sportiva 2025/2026, confermando l’impegno della società per la tutela della salute e della performance degli atleti.

Alla guida del settore sanitario è stato confermato il dottor Giuseppe Volpe, specialista in ortopedia e medicina dello sport. Già presente nella scorsa stagione, Volpe continuerà a offrire la propria esperienza per garantire prevenzione, diagnosi tempestiva e cure fisioterapiche mirate, elementi fondamentali per mantenere gli atleti in condizioni ottimali.

“Sono felice di questo incarico – ha dichiarato Volpe -. Metterò a disposizione di società, staff tecnico e giocatori tutta la mia esperienza di medico sportivo maturata in tanti anni, avendo sempre a cuore prevenzione, diagnosi, cure mediche e fisioterapiche per garantire salute ed efficienza degli atleti”.

Ad affiancarlo nel ruolo di supporto sarà il dottor Luigi Di Pace, specialista in anestesia.

Completano il team medico:

Dr. Giovanni Pisapia, ematologo, con l’incarico di medico generico;

Dr. Michele Pezzulla, neurologo, che seguirà l’assistenza al pubblico;

Dr. Mario Ortino, tecnico radiologo;

Dr. Settembrini, farmacista e nutrizionista.

Sul fronte fisioterapico e riabilitativo, la squadra potrà contare su un gruppo di professionisti già ben rodati:

Giuliano D’Aprile, osteopata e preparatore atletico;

Aldo Portulano, fisioterapista;

Francesco Portulano, aiuto fisioterapista.

Una struttura medico-sanitaria completa e altamente qualificata che rappresenta un elemento strategico per la prevenzione degli infortuni e il pieno recupero degli atleti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi sportivi fissati per la nuova stagione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author