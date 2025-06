Volley A2/M, Prisma Taranto: Pisapia confermato nello staff sanitario

Giovanni Pisapia continuerà a far parte dello staff sanitario della Prisma Taranto Volley anche nella stagione 2025/2026. La sua conferma rappresenta un elemento di continuità e qualità all’interno dell’organico tecnico-sanitario della società rossoblù.

Specialista in Ematologia e Oncologia, Pisapia ha maturato un’esperienza clinica di alto profilo. Per circa vent’anni ha diretto il reparto di Trapianto di midollo e cellule staminali nella Struttura Complessa di Ematologia dell’Ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto. Una carriera che oggi mette al servizio del club ionico, occupandosi di medicina generale e affiancando lo staff medico e tecnico durante tutta la stagione.

Presente con costanza alle partite casalinghe, è diventato nel tempo anche un sostenitore appassionato della squadra. Il suo legame con la città e con il progetto Prisma è forte, come confermato dalle sue parole:

“L’amore verso la mia città e verso l’attuale unica realtà sportiva che la rappresenta a livello nazionale, la Prisma Volley, sono le ragioni principali della mia decisione, oltre alla stima che nutro per il Presidente Raffaele Bongiovanni, la Vicepresidente Elisabetta Zelatore e per tutto il team medico e manageriale, composto da professionisti seri e votati alla causa comune.,Forza sempre Prisma”.

Il dottor Pisapia è considerato una figura di riferimento all’interno della società, non solo per la sua competenza clinica ma anche per la dedizione e la passione con cui accompagna la squadra. La sua conferma contribuisce a consolidare l’identità e l’affidabilità della Prisma Taranto in ambito sportivo e sanitario.

