Volley A2/M, Prisma Taranto: Pino Lorizio: “Obiettivo Superlega”

Il diesse non si nasconde e predica calma: “Gruppo pronto e motivato, ma serve organizzazione vivendo il campionato giornata per giornata”

Al termine della prima giornata del Volley Mercato al Zanhotel Center Gross di Bologna, Pino Lorizio, direttore sportivo della Prisma Taranto, ha tracciato un primo bilancio in vista della stagione 2025/26.

“È andata benissimo. La Lega, come sempre, ha organizzato un evento utile e ben strutturato per presentare le novità e i progetti della nuova stagione”, ha dichiarato Lorizio sottolineando l’importanza di questi momenti di confronto per motivare staff e società.

Alla sua prima esperienza da direttore sportivo dopo una lunga carriera in panchina, Lorizio ha spiegato come il lavoro sulla squadra sia stato già completato: “Ora stiamo organizzando al meglio l’arrivo degli atleti a Taranto, così da iniziare subito la preparazione in un clima sereno e positivo”.

Tra i criteri fondamentali per la costruzione del roster, Lorizio ha evidenziato l’aspetto umano: “Abbiamo scelto giocatori motivati, desiderosi di mettersi in gioco. Anche chi arriva dalla Superlega in cerca di rilancio ha sposato il progetto con entusiasmo. L’obiettivo comune è quello di dare il massimo ogni domenica, senza guardare troppo lontano”.

Il campionato di Serie A2 si preannuncia competitivo e incerto, anche perché solo una squadra sarà promossa. “Dovremo affrontare ogni avversario con determinazione e concentrazione, a prescindere dalla difficoltà della trasferta. Partire bene nelle prime tre o quattro giornate, sia sul piano fisico che mentale, sarà fondamentale”, ha aggiunto il diesse.

Giovedì 17 luglio è attesa la pubblicazione del calendario ufficiale. “Certo, partire con trasferte ostiche non è l’ideale, ma affronteremo tutte le squadre. Ciò che conta sarà arrivare pronti e motivati”, ha concluso Lorizio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author