Volley A2/M, Prisma Taranto: Pino Lorizio nuovo direttore sportivo

“Tornare qui è speciale e il progetto ambizioso”, dichiara il nuovo dirigente

La Gioiella Prisma Taranto ha ufficializzato l’arrivo di Pino Lorizio come nuovo direttore sportivo della prima squadra. Figura di spicco nel panorama pallavolistico italiano, Lorizio approda al club ionico con l’obiettivo di contribuire alla definizione del progetto tecnico per la prossima stagione in Serie A2, lavorando in stretta sinergia con l’allenatore Gianluca Graziosi e il direttore generale Vito Primavera.

Nato a Putignano, Lorizio vanta una carriera trentennale da allenatore, costellata di promozioni e risultati significativi. Tra i traguardi più importanti, la conquista della Coppa di B e il salto in Serie A con Castellana Grotte nel 1993/94, il successo a Molfetta, la vittoria della Coppa Italia di B1 e la promozione con Massa, e una prestigiosa esperienza internazionale in Bulgaria, dove con il Levski Sofia ha centrato una finale scudetto e alzato la coppa nazionale.

Dopo il ritorno in Italia, ha guidato diverse formazioni tra Serie B e A2, ottenendo nuovi traguardi con Motta di Livenza, Castellana Grotte, Alessano, Reggio Emilia e la Rinascita Lagonegro, con cui ha chiuso la sua ultima esperienza in panchina tra il 2023 e il 2024. Con quasi 500 presenze in Serie A e altre 400 in B1, Lorizio avvia così una nuova fase professionale in ambito dirigenziale, per la prima volta con il ruolo di direttore sportivo.

Il legame con Taranto è profondo: tra il 1999 e il 2001 è stato secondo allenatore della formazione rossoblù, vivendo da vicino la storica promozione in A1. Oggi torna nello stesso ambiente, ma con un incarico strategico, che lo vedrà protagonista nella costruzione della nuova rosa.

“Dopo tante stagioni in panchina pensavo da tempo a un percorso dirigenziale. Non immaginavo però che la prima opportunità arrivasse da un club così importante – ha dichiarato -. Ringrazio il presidente Tonio Bongiovanni, la dottoressa Zelatore e il direttore generale Primavera per la fiducia. Taranto rappresenta per me una tappa speciale della mia carriera. Con Coach Graziosi c’è piena sintonia: lavoreremo per allestire una squadra competitiva. Se tutti remano nella stessa direzione, la Prisma potrà recitare un ruolo da protagonista in A2”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Bongiovanni, che ha accolto con entusiasmo l’ingresso di Lorizio nello staff: “Conosciamo il valore umano e tecnico di Pino. La sua esperienza sarà fondamentale per sviluppare un progetto ambizioso. È un ritorno che rafforza il senso di appartenenza e ci aiuterà a scrivere un nuovo capitolo della nostra storia sportiva”.

