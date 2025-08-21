21 Agosto 2025

Da sx: Elisabetta Zelatore, Tonio Bongiovanni, Vito Primavera

Volley A2/M, Prisma Taranto: parte nuova stagione, raduno e visite mediche

21 Agosto 2025
La nuova stagione della Prisma Taranto Volley ha preso ufficialmente il via con le prime attività organizzative e mediche in vista del campionato di Serie A2.

Il tecnico Gianluca Graziosi è stato tra i primi ad arrivare in città per un sopralluogo al PalaFiom, sede degli incontri casalinghi, dove ha verificato parquet e spazi a disposizione. Subito dopo si sono svolti i primi briefing tecnici con lo staff.

La fase iniziale ha compreso visite mediche e valutazioni specialistiche nello studio fisioterapico Fisio Elite, seguite da controlli ortopedici con il dottor Volpe, accertamenti con l’osteopata D’Aprile, e test nutrizionistici curati dal dottor Settembrini. Completati anche i test atletici e le prime prove fisiche. In serata la squadra si è ritrovata alla Baia delle Zagare per il raduno ufficiale, occasione per un primo momento di gruppo con la dirigenza.

Il programma del precampionato prevede quattro amichevoli: il 20 e 25 settembre con la Green Volley Galatone, il 27 settembre e 4 ottobre contro la Sviluppo Sud Catania, e il 12 ottobre con la Romeo Sorrento. L’esordio in campionato è fissato per fine ottobre.

Nel corso del raduno sono intervenuti i vertici societari. Il presidente Tonino Bongiovanni ha sottolineato l’importanza dei valori umani e della compattezza del gruppo, mentre la vicepresidentessa Elisabetta Zelatore ha rimarcato il ruolo del PalaFiom e il sostegno del pubblico come elementi decisivi per la nuova stagione. Il coach Gianluca Graziosi ha parlato di entusiasmo e lavoro quotidiano come basi per costruire una squadra solida e competitiva.

