Volley A2/M, Prisma Taranto: parte l’era di Gianluca Graziosi

Il coach: “Sarà un campionato importante”. Il presidente Bongiovanni: “Vogliamo riportare il sorriso alla città”

La Prisma Taranto volta pagina e lo fa partendo da uno scenario suggestivo: il Castello Aragonese, affacciato sul Mar Grande, ha fatto da cornice all’arrivo ufficiale in città di Gianluca Graziosi, nuovo allenatore del club. In visita operativa per i primi incontri con la dirigenza e lo staff tecnico, il tecnico ha subito trasmesso entusiasmo e determinazione.

«Se il buongiorno si vede dal mattino, direi che è un gran bel buongiorno. Siamo in un luogo meraviglioso, con un’accoglienza straordinaria da parte di società, staff e tifosi. Questo mi dà grande entusiasmo», ha dichiarato Graziosi.

L’allenatore ha già avviato i primi colloqui con i giocatori, alcuni dei quali già conosce personalmente. «Con il preparatore Giuliano d’Aprile stiamo lavorando a un programma post-season per arrivare pronti al 18 agosto, data di inizio della preparazione», ha spiegato.

L’obiettivo per la prossima stagione è chiaro: «Dobbiamo restituire entusiasmo dopo una retrocessione difficile. Il nostro impegno sarà massimo: daremo il 150% ogni giorno per fare un campionato importante e riportare Taranto dove merita». Graziosi ha poi lanciato un appello alla città e ai tifosi: «Abbiamo bisogno del vostro supporto. Solo insieme possiamo raggiungere grandi risultati».

A fare eco al nuovo tecnico è stato il presidente Tonio Bongiovanni, che ha voluto sottolineare i valori fondanti del progetto sportivo: «Vogliamo far sorridere la gente con umiltà e serenità, trasmettendo questi valori soprattutto ai giovani. Lo sport ha il compito di unire, e noi lavoreremo con passione per riportare entusiasmo a Taranto».

Sulla scelta di Graziosi, Bongiovanni ha precisato: «Apprezziamo le persone perbene e garbate. Graziosi è una di queste. La società, guidata anche da Elisabetta Zelatore e Vito Primavera, condivide pienamente questa filosofia».

Per quanto riguarda il mercato, la Prisma Taranto ha già allestito un gruppo solido, composto da molti giovani promettenti. «Se ci sarà l’opportunità di migliorare ancora, siamo pronti», ha aggiunto il presidente.

Infine, un messaggio ai tifosi: «Un abbraccio a tutti i tifosi di tutti gli sport, ma soprattutto ai nostri, che sono prima di tutto amici e persone rispettose. Lo sport insegna uno stile di vita importante, oggi più che mai».

La Prisma Taranto si prepara così ad affrontare la nuova stagione con un progetto basato su lavoro, umiltà e grande voglia di riscatto. L’appuntamento è fissato per il 18 agosto, quando prenderà ufficialmente il via la preparazione.

