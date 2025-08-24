24 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Volley A2/M, Prisma Taranto: Oleg Antonov è il nuovo capitano

Redazione 24 Agosto 2025
centered image

Lo schiacciatore italo-russo: “Per me è un onore, ma anche una responsabilità. Ora riempiamo il Palafiom”

La Prisma Taranto Volley ha un nuovo capitano: Oleg Antonov. La decisione è arrivata nel corso del primo allenamento diretto da coach Graziosi, che ha scelto lo schiacciatore italo-russo come punto di riferimento della squadra.

“Il primo allenamento è andato bene, c’è entusiasmo ed è la cosa più importante. Da qui inizieremo a costruire un gruppo unito. Essere capitano è un piacere ma anche una grande responsabilità, darò sempre il massimo”, ha dichiarato Antonov che ha sottolineato l’importanza del sostegno del pubblico: “Spero che il PalaFiom si riempia, il supporto dei tifosi sarà fondamentale”.

Soddisfazione anche da parte di Nicola Cianciotta, tornato a Taranto dopo l’esperienza in Nazionale: “C’è entusiasmo e ci divertiamo in campo. È stimolante lavorare con compagni stranieri e con uno staff preparato. Ora vogliamo costruire una stagione positiva insieme ai tifosi, che sono il nostro settimo uomo in campo”.

A raccontare il lavoro svolto dietro le quinte è stato Giuliano D’Aprile, preparatore atletico e osteopata: “Il gruppo è giovane e già a buon livello fisico. Stiamo ponendo le basi con un lavoro mirato. Integrare preparazione atletica e terapia manuale è la mia passione: l’obiettivo è garantire continuità e qualità al lavoro quotidiano”.

Il programma di lavoro dal 25 agosto al 31 agosto

Lunedì 25 agosto
Mattina: 8:15 – 10:00 palestra (pesi); pomeriggio: 17:00 – 19:30 tecnica (PalaFiom)
Martedì 26 agosto
Mattina: 9:00 – 11:00 Tecnica (PalaFiom); pomeriggio: 17:00 – 19:30 Tecnica (PalaFiom)
Mercoledì 27 agosto
Mattina: 8:15 – 10:00 palestra (pesi); pomeriggio: 17:00 – 19:30 tecnica (PalaFiom)
Giovedì 28 agosto
Mattina: riposo; pomeriggio: 17:00 – 19:30 tecnica (PalaFiom)
Venerdì 29 agosto
Mattina: 8:15 – 10:00 palestra (pesi); pomeriggio: 17:00 – 19:30 pallavolo (PalaFiom)
Sabato 30 e domenica 31 agosto: riposo.
Gli allenamenti pomeridiani al PalaFiom con la palla saranno sempre a porte aperte per i tifosi, che potranno così assistere da vicino al lavoro della squadra.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Volley C/F, palleggi e cuore: Marika Falchi rinnova con la JV

23 Agosto 2025 Redazione

Volley C/M, Vibrotek: arriva il centrale Giuseppe Notaristefano

21 Agosto 2025 Redazione

Volley C/F, Pm Potenza riparte tra conferme tecniche e novità societarie

21 Agosto 2025 Redazione

Volley A2/M, Prisma Taranto: parte nuova stagione, raduno e visite mediche

21 Agosto 2025 Redazione

Volley C/F, energia e determinazione sotto rete: Calzolaio firma con la JV

20 Agosto 2025 Redazione

Volley C/F, JV Gioia del Colle: Ivana Cazzetta rinforza la seconda linea

18 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Basket B2/M, Dinamo Brindisi annuncia l’ingaggio di Andrea Paciulli

24 Agosto 2025 Redazione

Futsal B/M, Grimal Barletta: ufficiale l’arrivo di Filippo “Scarface” Chighini

24 Agosto 2025 Redazione

Taranto, confezionava cozze senza certificazioni: scatta la denuncia

24 Agosto 2025 Redazione

Volley A2/M, Prisma Taranto: Oleg Antonov è il nuovo capitano

24 Agosto 2025 Redazione