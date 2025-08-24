Volley A2/M, Prisma Taranto: Oleg Antonov è il nuovo capitano

Lo schiacciatore italo-russo: “Per me è un onore, ma anche una responsabilità. Ora riempiamo il Palafiom”
La Prisma Taranto Volley ha un nuovo capitano: Oleg Antonov. La decisione è arrivata nel corso del primo allenamento diretto da coach Graziosi, che ha scelto lo schiacciatore italo-russo come punto di riferimento della squadra.
“Il primo allenamento è andato bene, c’è entusiasmo ed è la cosa più importante. Da qui inizieremo a costruire un gruppo unito. Essere capitano è un piacere ma anche una grande responsabilità, darò sempre il massimo”, ha dichiarato Antonov che ha sottolineato l’importanza del sostegno del pubblico: “Spero che il PalaFiom si riempia, il supporto dei tifosi sarà fondamentale”.
Soddisfazione anche da parte di Nicola Cianciotta, tornato a Taranto dopo l’esperienza in Nazionale: “C’è entusiasmo e ci divertiamo in campo. È stimolante lavorare con compagni stranieri e con uno staff preparato. Ora vogliamo costruire una stagione positiva insieme ai tifosi, che sono il nostro settimo uomo in campo”.
A raccontare il lavoro svolto dietro le quinte è stato Giuliano D’Aprile, preparatore atletico e osteopata: “Il gruppo è giovane e già a buon livello fisico. Stiamo ponendo le basi con un lavoro mirato. Integrare preparazione atletica e terapia manuale è la mia passione: l’obiettivo è garantire continuità e qualità al lavoro quotidiano”.
potrebbe interessarti anche
Volley C/F, palleggi e cuore: Marika Falchi rinnova con la JV
Volley C/M, Vibrotek: arriva il centrale Giuseppe Notaristefano
Volley C/F, Pm Potenza riparte tra conferme tecniche e novità societarie
Volley A2/M, Prisma Taranto: parte nuova stagione, raduno e visite mediche
Volley C/F, energia e determinazione sotto rete: Calzolaio firma con la JV
Volley C/F, JV Gioia del Colle: Ivana Cazzetta rinforza la seconda linea