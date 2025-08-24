Volley A2/M, Prisma Taranto: Oleg Antonov è il nuovo capitano

Lo schiacciatore italo-russo: “Per me è un onore, ma anche una responsabilità. Ora riempiamo il Palafiom”

La Prisma Taranto Volley ha un nuovo capitano: Oleg Antonov. La decisione è arrivata nel corso del primo allenamento diretto da coach Graziosi, che ha scelto lo schiacciatore italo-russo come punto di riferimento della squadra.

“Il primo allenamento è andato bene, c’è entusiasmo ed è la cosa più importante. Da qui inizieremo a costruire un gruppo unito. Essere capitano è un piacere ma anche una grande responsabilità, darò sempre il massimo”, ha dichiarato Antonov che ha sottolineato l’importanza del sostegno del pubblico: “Spero che il PalaFiom si riempia, il supporto dei tifosi sarà fondamentale”.

Soddisfazione anche da parte di Nicola Cianciotta, tornato a Taranto dopo l’esperienza in Nazionale: “C’è entusiasmo e ci divertiamo in campo. È stimolante lavorare con compagni stranieri e con uno staff preparato. Ora vogliamo costruire una stagione positiva insieme ai tifosi, che sono il nostro settimo uomo in campo”.

A raccontare il lavoro svolto dietro le quinte è stato Giuliano D’Aprile, preparatore atletico e osteopata: “Il gruppo è giovane e già a buon livello fisico. Stiamo ponendo le basi con un lavoro mirato. Integrare preparazione atletica e terapia manuale è la mia passione: l’obiettivo è garantire continuità e qualità al lavoro quotidiano”.

Il programma di lavoro dal 25 agosto al 31 agosto

Lunedì 25 agosto

Mattina: 8:15 – 10:00 palestra (pesi); pomeriggio: 17:00 – 19:30 tecnica (PalaFiom)

Martedì 26 agosto

Mattina: 9:00 – 11:00 Tecnica (PalaFiom); pomeriggio: 17:00 – 19:30 Tecnica (PalaFiom)

Mercoledì 27 agosto

Mattina: 8:15 – 10:00 palestra (pesi); pomeriggio: 17:00 – 19:30 tecnica (PalaFiom)

Giovedì 28 agosto

Mattina: riposo; pomeriggio: 17:00 – 19:30 tecnica (PalaFiom)

Venerdì 29 agosto

Mattina: 8:15 – 10:00 palestra (pesi); pomeriggio: 17:00 – 19:30 pallavolo (PalaFiom)

Sabato 30 e domenica 31 agosto: riposo.

Gli allenamenti pomeridiani al PalaFiom con la palla saranno sempre a porte aperte per i tifosi, che potranno così assistere da vicino al lavoro della squadra.

