Volley A2/M, Prisma Taranto: Nico DeLuca nuovo court manager

Nuovo ingresso nello staff della Prisma Taranto Volley: la società ha ufficializzato l’arrivo di Nico DeLuca, tarantino classe 1978, con il ruolo di court manager per la stagione 2025/2026.

Figura sempre più centrale nel mondo della pallavolo di Serie A, il court manager è responsabile della regia operativa e logistica delle gare: dalla preparazione tecnica del campo di gioco alla gestione dei tempi gara, dal coordinamento con arbitri e squadre fino al supporto ai media e ai broadcaster. Un ruolo strategico per garantire il corretto svolgimento degli eventi sportivi secondo gli standard organizzativi richiesti dalla Lega.

Nico DeLuca, già noto in ambito sportivo per la sua affidabilità e la cura del dettaglio, entra a far parte della Prisma con entusiasmo e senso di appartenenza. “Entrare nello staff della Prisma Taranto Volley è come entrare in una seconda famiglia – ha commentato -. Sono onorato di poter contribuire a rendere ogni gara un’esperienza impeccabile per tutti: atleti, pubblico e operatori. Ringrazio la dirigenza, in particolare il presidente Giovanni Bongiovanni e la dottoressa Elisabetta Zelatore, per la fiducia accordata”.

DeLuca porterà nella società non solo esperienza nel campo della logistica sportiva, ma anche competenze creative: è infatti anche un fotografo professionista, da anni attivo nella documentazione di eventi culturali e sportivi. Un talento che metterà a servizio anche dell’immagine della squadra rossoblù.

“Sono felice di poter offrire il mio contributo anche sul piano visivo. Il nostro è un campionato di altissimo livello e sono certo che, grazie all’impegno di staff e squadra, riusciremo a ottenere risultati importanti anche quest’anno”, ha aggiunto.

Con questo innesto, la Prisma Taranto Volley continua a consolidare la propria struttura organizzativa, puntando su figure professionali in grado di unire competenza e passione, elementi centrali nella filosofia del club.

