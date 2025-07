Volley A2/M, Prisma Taranto lancia “In ogni battito”: campagna abbonamenti

La Prisma Taranto Volley dà ufficialmente il via alla campagna abbonamenti per la stagione 2025 scegliendo lo slogan “In ogni battito”, simbolo di un legame profondo tra squadra e tifoseria. Più che uno slogan, si tratta di un invito a vivere ogni partita come un’esperienza intensa e condivisa, dentro e fuori il campo.

La nuova stagione sarà un’occasione per riaffermare l’energia del PalaFiom e il senso di appartenenza di una comunità che va oltre i confini cittadini. “In ogni battito” intende rappresentare la passione di tutta la Puglia e dei tanti tifosi che seguono la squadra anche da fuori regione, uniti in un’unica vibrazione che accompagna ogni punto, ogni azione, ogni respiro.

Con l’abbonamento, ogni tifoso potrà riservare il proprio posto numerato in tribuna per tutte le 12 partite casalinghe della regular season (sono escluse le eventuali partite di playoff, Coppa Italia e Supercoppa). La posizione garantita non solo assicura una visuale ottimale, ma migliora anche la fruizione dell’impianto, rendendo l’esperienza più ordinata e coinvolgente.

Oltre al vantaggio economico rispetto all’acquisto dei singoli biglietti, gli abbonati avranno diritto di prelazione per eventuali match di post-season o coppe, mantenendo il proprio posto riservato.

Tariffe abbonamenti

Abbonamento standard: €135

Biglietto singolo: €15

Ingresso gratuito per i minori di 12 anni accompagnati da un adulto

L’abbonamento non coprirà la partita del 15 marzo, che si disputerà in sede da definire e sarà oggetto di vendita separata.

I titoli d’ingresso saranno disponibili dal 28 luglio sul sito www.etes.it e nei seguenti punti vendita convenzionati:

Bar Pausa Caffè, viale Trentino 5B – Taranto

Bar Coffee Time, via Principe Amedeo 172 – Taranto

Sisal Matchpoint, via Giuseppe Verdi 15 (Quartiere Tamburi) – Taranto

La Prisma Taranto invita tutti i sostenitori a rispondere presente a questo nuovo ciclo sportivo, per condividere un’altra stagione all’insegna della passione, “in ogni battito”.

