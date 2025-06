Volley A2/M, Prisma Taranto ingaggia il talento Gabriel Galiano

Classe 2006, ecco il nuovo gigante di 203 cm al centro: “Sono qui per crescere”

Gabriel Galiano è il nuovo rinforzo al centro per la Prisma Taranto, giovane talento del panorama pallavolistico italiano su cui la società punta per il futuro. Classe 2006 e originario di Castellana Grotte, Galiano si presenta con una statura importante di 203 centimetri e una carriera giovanile già ricca di successi.

Cresciuto nel vivaio della Materdomini, società storica nella formazione dei giovani, Galiano ha conquistato il titolo italiano Under 19 tre anni fa con la Matervolley di Castellana Grotte. Negli ultimi tre campionati ha maturato esperienza in Serie B, giocando da titolare a San Giustino, dove ha consolidato il suo ruolo da centrale e affinato le proprie qualità tecniche.

Tra i suoi fondamentali spicca il primo tempo, un muro sempre più solido e un servizio in salto spin efficace e costante. Si distingue inoltre per la capacità di attaccare anche in fase di transizione, una dote non comune per un centrale della sua età. Oltre alle abilità tecniche, Galiano ha mostrato in campo grande carisma e una naturale predisposizione alla leadership.

Recentemente è stato convocato nella nazionale under 21 guidata da Fanizza, per il collegiale in programma dal 3 all’11 giugno a Camigliatello Silano (CS), che precede gli appuntamenti del Torneo di Qualificazione agli Europei Under 22 e dei Campionati Mondiali in Cina in calendario dal 19 agosto al 1° settembre.

“Sono stato colpito fin da subito dal progetto della Prisma – ha dichiarato Galiano -. Vedo una squadra motivata e desiderosa di riscatto, e questa determinazione mi ha convinto ulteriormente ad accettare la proposta. Mi aspetto una stagione positiva, in cui potrò crescere e migliorare lavorando con compagni più esperti e uno staff tecnico di alto livello”.

Soddisfatto anche il direttore sportivo Pino Lorizio: “Gabriel è un ragazzo molto talentuoso, da anni nel giro delle Nazionali giovanili. Se saprà coltivare il proprio talento con sacrificio, disciplina e lavoro, potrà fare il salto di qualità. L’esperienza a San Giustino in A3 gli ha dato già una buona base, ora potrà crescere ulteriormente con noi”.

