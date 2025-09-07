7 Settembre 2025

Volley A2/M, Prisma Taranto in crescita: chiusa la terza settimana di lavoro

Redazione 7 Settembre 2025
La Prisma Taranto Volley ha concluso la terza settimana di preparazione con sensazioni positive e un clima di crescente entusiasmo. In palestra e al PalaFiom si respira un’aria di compattezza: squadra, staff tecnico e medico stanno lavorando in piena sinergia per arrivare pronti ai primi test match e all’inizio della stagione.

Anche la città comincia a riavvicinarsi al volley: gli allenamenti pomeridiani al PalaFiom sono aperti al pubblico e il sostegno dei tifosi cresce giorno dopo giorno. La società, presente accanto alla squadra, ribadisce solidità e vicinanza al gruppo.

Il libero Davide Luzzi ha sottolineato la voglia di riscatto: “Ci alleniamo ogni giorno con determinazione per dimostrare che abbiamo imparato dagli errori del passato. Siamo un gruppo affiatato e stiamo crescendo in intesa, lo staff ci sostiene in tutto”.

Dal punto di vista atletico, il preparatore Giuliano D’Aprile ha spiegato la filosofia di lavoro: “Stiamo costruendo basi solide con un programma mirato e misurazioni costanti per gestire carichi e recuperi. La comunicazione con gli atleti e con lo staff tecnico è decisiva”.

Sul fronte tecnico-statistico, lo scoutman Giuseppe Pisano ha evidenziato la fase di transizione: “In questo periodo supporto i coach sul campo, ma stiamo preparando gli strumenti per monitorare i dati già dai primi test match del 20 settembre”.

Definito il programma della quarta settimana

  • Lunedì 8/09: tecnica (11.30-14.00, PalaFiom); pomeriggio riposo
  • Martedì 9/09: pesi (8.15, palestra); tecnica (14.30-17.00, PalaFiom)
  • Mercoledì 10/09: pomeriggio tecnica (14.30-17.00, PalaFiom)
  • Giovedì 11/09: pesi (8.15); tecnica (14.30-17.00, PalaFiom)
  • Venerdì 12/09: pesi (8.15); tecnica (14.30-17.00, PalaFiom)
  • Sabato 13/09: tecnica (10.00-12.00, PalaFiom); pomeriggio riposo
  • Domenica 14/09: riposo

