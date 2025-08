Volley A2/M, Prisma Taranto: il calendario degli allenamenti congiunti

Coach Graziosi: “Test utili per valutare il nostro lavoro e gli atleti”

La Prisma Taranto Volley ha definito il programma degli allenamenti congiunti che accompagneranno la squadra nella fase di preparazione alla nuova stagione di Serie A2 Credem Banca. Cinque appuntamenti utili a testare la condizione del gruppo e a verificare i progressi nel lavoro in palestra.

La serie di incontri prenderà il via con una doppia sfida contro il Green Volley Galatone, formazione neopromossa in Serie A3, prevista per il 20 e il 25 settembre. «Affrontiamo una squadra carica di entusiasmo dopo la promozione – ha commentato l’allenatore Gianluca Graziosi –. Sarà un test utile in una fase iniziale della preparazione atletica, che ci permetterà di confrontarci con un gruppo affamato e motivato».

A seguire, doppio confronto con la Sviluppo Sud Catania, squadra inserita come Taranto nel girone di Serie A2. I due allenamenti congiunti sono in programma per il 27 settembre e il 4 ottobre. «Catania ha costruito un roster interessante – ha spiegato Graziosi –. Sarà un’occasione per valutare a che punto siamo e comprendere quali aspetti del nostro gioco vanno consolidati e quali richiedono ancora lavoro».

L’ultimo test prima dell’inizio ufficiale del campionato si terrà il 12 ottobre, contro la Romeo Sorrento, altra neopromossa in A2.

Il tecnico rossoblù ha evidenziato l’importanza di questi momenti: «Gli allenamenti congiunti ci permettono di dare spazio a tutti, monitorando i singoli atleti in una dinamica di gioco reale. I risultati in sé contano poco, ma possono rafforzare il morale, la fiducia e aiutarci a individuare le aree in cui intervenire».

📅 Calendario Allenamenti Congiunti

20 settembre: Prisma Taranto 🆚 Green Volley Galatone

25 settembre: Green Volley Galatone 🆚 Prisma Taranto

27 settembre: Prisma Taranto 🆚 Sviluppo Sud Catania

4 ottobre: Sviluppo Sud Catania 🆚 Prisma Taranto

12 ottobre: Romeo Sorrento 🆚 Prisma Taranto

