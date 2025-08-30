Volley A2/M, Prisma Taranto, Graziosi e Giosa: “Buone risposte dal campo”

Il punto del coach e del suo assistente dopo la seconda settimana di preparazione

Si è conclusa con segnali incoraggianti la seconda settimana di allenamenti della Prisma Taranto Volley, impegnata a costruire la propria identità in vista della prossima stagione di Serie A2. Il lavoro si è diviso tra sedute fisiche e tecniche, consentendo al gruppo di crescere gradualmente sul piano atletico e nell’assimilazione dei primi concetti di gioco.

Lo staff tecnico guidato da Gianluca Graziosi ha evidenziato entusiasmo e spirito di sacrificio da parte degli atleti, impegnati nel rafforzare la coesione dentro e fuori dal campo. “Sta procedendo tutto bene – ha spiegato il coach -, stiamo lavorando con gradualità sia sull’aspetto fisico che su quello tecnico. Dalla prossima settimana cominceremo anche le prime situazioni di sei contro sei. I ragazzi hanno fame e voglia di mettersi in mostra, ed è il segnale più importante per superare le difficoltà e formare un buon gruppo”.

Sulla stessa linea l’assistant coach Alessandro Giosa: “Il ritmo in palestra è molto alto. In questa fase abbiamo dato priorità all’aspetto atletico e ai fondamentali di base, iniziando ora a inserire alcune situazioni di gioco. C’è entusiasmo e i ragazzi si divertono: questo ci permette di lavorare meglio”.

Tra i giocatori, il centrale Elia Bossi ha sottolineato l’importanza dell’intesa nello spogliatoio: “Stiamo spingendo forte in sala pesi e con la palla. È un gruppo eterogeneo, ma c’è entusiasmo e stiamo costruendo un’identità comune”.

Il libero Riccardo Gollini, al debutto a Taranto, ha raccontato il suo inserimento: “Mi sto ambientando bene, grazie alla società e ai compagni. Al mattino lavoriamo sulla forza, al pomeriggio sulla tecnica. A Taranto ho trovato un ambiente caloroso e tifosi appassionati: invito tutti a sostenerci al PalaFiom”.

Soddisfazione anche da parte della società: il presidente Tonio Bongiovanni, il direttore generale Vito Primavera e il direttore sportivo Pino Lorizio hanno apprezzato da vicino la determinazione del gruppo.

Intanto è stato definito il programma della terza settimana di preparazione, con doppie sedute quotidiane tra lavoro fisico e tecnico. Gli allenamenti, in programma al PalaFiom, resteranno aperti al pubblico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author