Volley A2/M, Prisma Taranto: Gabriel Galiano convocato in Nazionale U21

Gabriel Galiano, giovane talento recentemente approdato alla Prisma Taranto, è stato convocato nella Nazionale Maschile Under 21, in vista del Torneo di Qualificazione al Campionato Europeo 2026.

Il centrale tarantino è stato inserito dal direttore tecnico Vincenzo Fanizza, anche primo allenatore della rappresentativa azzurra, tra i 14 atleti che si sono radunati da martedì 8 luglio a Cisterna di Latina. La convocazione rappresenta un riconoscimento per l’impegno e la crescita tecnica dimostrata da Galiano negli ultimi anni, confermando il valore del progetto sportivo della Prisma Taranto.

Al termine del collegiale, il gruppo resterà a Cisterna per affrontare le sfide valide per la qualificazione alla fase finale dell’Europeo. L’Italia è stata inserita nella pool A, insieme a Ucraina, Danimarca e Inghilterra. Il torneo si svolgerà dall’11 al 13 luglio presso il Palasport locale e solo la prima classificata, insieme alle due migliori seconde degli altri gironi, accederà alla fase finale della competizione continentale.

Il calendario delle gare

11 luglio, ore 17: Ucraina – Danimarca

11 luglio, ore 20:30: Italia – Inghilterra

12 luglio, ore 17: Danimarca – Inghilterra

12 luglio, ore 20:30: Italia – Ucraina

13 luglio, ore 17: Inghilterra – Ucraina

13 luglio, ore 20:30: Italia – Danimarca

Tra i convocati insieme a Galiano figurano atleti di club prestigiosi come Trentino Volley, Verona Volley, Modena Volley Punto Zero, Volley Milano e Pallavolo Padova, a testimonianza dell’alto livello tecnico della selezione.

Uno stimolo importante per Galiano e motivo di grande orgoglio per la Prisma Taranto, che vede così premiato il lavoro svolto sulla valorizzazione dei giovani talenti. Tutta la società rossoblù seguirà con attenzione e partecipazione il percorso della Nazionale Under 21, nella speranza di veder brillare il proprio atleta anche in campo internazionale.

