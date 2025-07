Volley A2/M, Prisma Taranto: esordio in campionato a Fano il 19 ottobre

Il cammino della Prisma Taranto Volley ripartirà da Fano. Questo l’esito della presentazione del calendario della 81ª edizione del campionato di Lega Pallavolo serie A Credem Banca, presentato in diretta streaming dal Zanhotel Centergross di Bentivoglio dalla Lega Pallavolo Serie A. Saranno le Marche, dunque, il teatro della prima sfida dei rossoblu nel nuovo campionato, il quale prenderà il via il 19 ottobre e terminerà a Taranto il 29 marzo contro Catania. Il calendario ha regalato 3 turni infrasettimanali.

Questo il commento di Gianluca Graziosi, coach della formazione tarantina: “Sarà un inizio di regular season tosto, ci aspettano trasferte molto insidiose. Nel girone d’andata avremo più partite fuori che in casa. Per questo, ci piacerebbe partire subito col piede giusto e trasmettere entusiasmo all’ambiente. Tutte le partite di quest’anno saranno molto competitive ma l’inizio sarà particolarmente importante. Dovremo essere bravi a fare subito squadra e proporre una pallavolo di buon livello per essere pronti fin dal primo match”.

In merito ai turni infrasettimanali, coach Graziosi ha dichiarato: “Tutto sommato ci è andata bene, ci è toccata una trasferta abbastanza vicina come Lagonegro e due match casalinghi. Ci faremo trovare prontissimi per affrontare questo campionato nel migliore dei modi”.

