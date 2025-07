Volley A2/M, Prisma Taranto e Gioiella si salutano dopo 4 stagioni

Dopo quattro intense stagioni, si chiude la collaborazione tra Prisma Taranto Volley e Gioiella, title sponsor della formazione rossoblù. Una separazione avvenuta con il massimo rispetto, vissuta da entrambe le parti come la conclusione naturale di un percorso costruito su passione, valori condivisi e profondo legame con il territorio.

Quello tra Prisma e Gioiella non è stato un semplice accordo commerciale, ma un’autentica partnership umana e sportiva, basata sulla fiducia reciproca e sulla volontà di rappresentare al meglio Taranto e la sua comunità.

A esprimere la voce del club sono i presidenti Tonio Bongiovanni ed Elisabetta Zelatore, che in una lettera carica di affetto hanno sottolineato quanto la presenza di Gioiella sia stata “una spinta silenziosa ma costante nella crescita del progetto”, ringraziando il marchio per aver accompagnato la squadra “non solo con il sostegno economico, ma con la presenza concreta e partecipata in ogni fase del cammino”.

“La vostra è stata la forma più autentica di imprenditoria legata alle persone e alle passioni vere”, si legge nel messaggio.

Parole altrettanto sentite arrivano da Andrea Brandonisio e dalla Famiglia Capurso, che rappresentano Gioiella: “Grazie Prisma Taranto Volley per averci resi parte di un percorso straordinario. Abbiamo condiviso momenti, valori, emozioni. Questo legame resterà sempre con noi”.

I rappresentanti di Gioiella hanno voluto ricordare che il loro ruolo non si è limitato a un nome sulle maglie: “Abbiamo vissuto questa avventura come parte integrante della squadra, aderendo a una visione in cui sport, territorio e coesione sociale si intrecciano”.

Dai due lati emerge un’identica consapevolezza: quella di aver scritto insieme un capitolo importante nella storia sportiva di Taranto. Un ciclo che si conclude senza rimpianti, ma con gratitudine e rispetto. Entrambe le parti hanno lasciato aperta la porta a futuri incroci, perché, come sottolineano i protagonisti, la forza di certe collaborazioni va oltre i contratti.

In un mondo sportivo che spesso cambia in fretta, quella tra Prisma Taranto Volley e Gioiella resta una testimonianza rara di lealtà, condivisione e senso di comunità. Un esempio concreto di come lo sport possa essere ponte tra persone, valori e territori.

