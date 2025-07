Volley A2/M, Prisma Taranto: D’Aprile confermato preparatore atletico

La Prisma Taranto Volley ha ufficializzato la conferma di Giuliano D’Aprile nello staff tecnico per la quarta stagione consecutiva. Il professionista gioiese ricoprirà un doppio incarico, in qualità di osteopata e preparatore atletico della prima squadra.

Nato nel 1997, originario di Gioia del Colle, D’Aprile ha consolidato in pochi anni un ruolo di riferimento nella struttura rossoblù grazie a competenze tecniche, affidabilità e capacità relazionale. Laureato in Scienze delle Attività Motorie e Sportive e diplomato alla Scuola di Osteopatia di Bari, ha maturato esperienze professionali in diversi centri sportivi tra Taranto, Gioia del Colle e Noci, operando come osteopata, chinesiologo, istruttore di fitness e personal trainer certificato.

In casa Prisma collabora stabilmente con il team medico e fisioterapico, con l’obiettivo di garantire agli atleti benessere fisico, prevenzione degli infortuni e ottimizzazione della performance, grazie a un approccio multidisciplinare e costantemente aggiornato. Il suo percorso è arricchito da corsi di specializzazione su manipolazione della colonna vertebrale, mobilità articolare, fisiologia del piede e vision training.

“La prestazione umana mi affascina da sempre – ha dichiarato D’Aprile –. Unire osteopatia e preparazione atletica è per me un privilegio e un traguardo professionale. Sento questa opportunità come un riconoscimento importante, e sono felice di far parte di questo progetto per il quarto anno consecutivo. Ringrazio la società per la fiducia: mi sento davvero a casa”.

L’approccio di D’Aprile coniuga esperienza clinica e pratica sul campo, con una costante attenzione allo studio della scienza dello sport e alla comunicazione efficace con gli atleti. “Il mio compito è farli stare bene e performare al meglio, attraverso la terapia manuale e un allenamento pianificato nei minimi dettagli”, ha concluso.

