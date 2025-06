Volley A2/M, Prisma Taranto: confermato il neurologo Michele Pezzulla

Confermato anche per la stagione 2025/2026 il dottor Michele Pezzulla, neurologo di riferimento della Gioiella Prisma Taranto. Medico stimato nel panorama sanitario tarantino e primario presso la struttura Villa Verde, Pezzulla continuerà a far parte dello staff medico del club rossoblù, come ormai avviene da quattro stagioni.

Professionista dalla lunga esperienza in ambito clinico e sportivo, Pezzulla ha seguito nel corso della sua carriera numerosi atleti per l’idoneità agonistica, costruendo un profilo completo che oggi mette a disposizione della squadra. Un valore aggiunto è rappresentato dal suo passato da pallavolista a livello nazionale, un’esperienza che gli consente di comprendere al meglio le esigenze e le dinamiche psico-fisiche dei giocatori.

Presente regolarmente durante le gare casalinghe, ha costruito nel tempo un solido rapporto con staff tecnico e atleti, contribuendo in maniera concreta al benessere della squadra.

“Anche quest’anno sono onorato di far parte dello staff della Prisma e di abbracciare l’entusiasmo contagioso del presidente. Metto con piacere a disposizione la mia esperienza clinica per contribuire al funzionamento ottimale del nostro sodalizio, con l’auspicio di vivere un campionato di alto livello e, perché no, di poter festeggiare una meritata promozione. La Prisma è il fiore all’occhiello della nostra città e merita il massimo supporto” – ha dichiarato Pezzulla.

