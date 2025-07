Volley A2/M, Prisma Taranto: Cianciotta in azzurro per le Universiadi

Nicola Cianciotta, atleta della Prisma Taranto, è stato convocato per il collegiale della Nazionale maschile in vista delle Universiadi che si svolgeranno a Berlino dal 14 al 24 luglio 2025.

Gli azzurri si raduneranno a Camigliatello Silano, in provincia di Cosenza, dall’8 al 13 luglio, sotto la guida di Vincenzo Fanizza, direttore tecnico del settore giovanile maschile e primo allenatore. Il collegiale rappresenta l’ultimo appuntamento di preparazione prima della partenza per la Germania.

La chiamata in Nazionale rappresenta un riconoscimento significativo per Cianciotta, frutto di talento, impegno e costanza. Il giovane atleta vestirà la maglia dell’Italia in un contesto di alto livello tecnico confermando la crescita del movimento pallavolistico tarantino.

Insieme a Cianciotta, sono stati convocati altri quindici atleti provenienti da importanti club italiani, tra cui Pallavolo Padova, Volley Milano, Trentino Volley, Cisterna Volley e Verona Volley.

Lo staff tecnico della selezione è composto da Saverio Di Lascio e Francesco Ronsini (allenatori), Pascal Laricchiuta (fisioterapista), Daniele De Ceglia (preparatore atletico), Angelo Forciniti e Filippo Forte (medici).

Con questa convocazione, la Prisma Taranto conferma il proprio ruolo nella valorizzazione dei giovani talenti e nel panorama nazionale del volley, evidenziando una volta di più il legame tra sport e territorio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author