Volley A2/M, Prisma Taranto: Alessandro Giosa nuovo secondo allenatore

Sarà Alessandro Giosa ad affiancare coach Gianluca Graziosi nella guida tecnica della Prisma Taranto Volley per la stagione 2025/2026. L’ex centrale tarantino, già protagonista in maglia rossoblù da giocatore, torna ora in veste di secondo allenatore dando continuità al percorso da tecnico iniziato dopo il ritiro dall’attività agonistica.

Reduce da un’esperienza entusiasmante al Volley Club Grottaglie, dove ha guidato la squadra alla storica promozione in Serie A3 dopo un ciclo di successi come atleta e tecnico, Giosa raccoglie una nuova sfida nel club della sua città. Dopo quattro stagioni da protagonista a Grottaglie, culminate in una promozione, una salvezza e due playoff per la Serie A, il tecnico 47enne è pronto a mettere la propria esperienza al servizio della prima squadra cittadina.

“Sono molto emozionato e onorato di aver accettato l’incarico di secondo allenatore della Prisma Taranto Volley, una società che rappresenta per me un luogo di formazione non solo sportiva ma anche personale – ha dichiarato Giosa -. Crescere in questa realtà e poter ora contribuire al suo sviluppo è un sogno che si realizza. Ringrazio la società per la fiducia: sono pronto a dare il massimo ogni giorno”, ha aggiunto.

Il ritorno alla Prisma rappresenta un legame profondo: con il club rossoblù, Giosa ha militato in Serie A1 e A2, vivendo tappe significative di una carriera che lo ha visto indossare le maglie di numerose formazioni tra cui Modugno-Noicattaro Volley, Nava Gioia del Colle, Castellana Grotte, Matera, Lagonegro e molte altre.

Con l’ingresso nello staff tecnico della Prisma, Giosa porta in dote carisma, competenza tattica e conoscenza del gioco, rafforzando il progetto tecnico della società in vista di una stagione ricca di ambizioni.

